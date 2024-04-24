Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arızada son durum: Seferler ne zaman normale dönecek?
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki tren kaza yaptı. Meydana gelen aksaklıkta 50. saat geride kalırken Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanacağı, hattın 25 Nisan Perşembe sabahı normale döneceği belirtildi.
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda 21 Nisan gecesi eğitim amaçlı olarak kullanılan iki tren kaza yaptı. İki trenin birbirine teması sonucu kuplajlarda hasar oluştu.