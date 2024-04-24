Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arızada son durum: Seferler ne zaman normale dönecek?

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki tren kaza yaptı. Meydana gelen aksaklıkta 50. saat geride kalırken Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanacağı, hattın 25 Nisan Perşembe sabahı normale döneceği belirtildi.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arızada son durum: Seferler ne zaman normale dönecek? - 1

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda 21 Nisan gecesi eğitim amaçlı olarak kullanılan iki tren kaza yaptı. İki trenin birbirine teması sonucu kuplajlarda hasar oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arızada son durum: Seferler ne zaman normale dönecek? - 2

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık sürüyor.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arızada son durum: Seferler ne zaman normale dönecek? - 3

Seferler Altunizade İstasyonu'nda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arızada son durum: Seferler ne zaman normale dönecek? - 4

Altunize'de durağından metro hattına geçen vatandaşlara turnikelerden geçtikleri sırada "Gideceğiniz yönün tam tersine gidin." uyarısı yapılıyor.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arızada son durum: Seferler ne zaman normale dönecek? - 5

Hattın bulunduğu kata inildiğinde ise yön tabelaların önünde bekleyen görevliler megafonla duyurular yaparak vatandaşları gidecekleri tarafa yönlendiriyor.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arızada son durum: Seferler ne zaman normale dönecek? - 6

Duraktaki süreli ekran tabelaları çalışmazken vatandaşlar arasında megafonla dolaşan bir görevli seferlerin 15 dakika aralıklarla yapıldığı bilgisini veriyor.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arızada son durum: Seferler ne zaman normale dönecek? - 7

Metroyu beklemek istemeyenler vatandaşlara 6 numaralı çıkıştan kalkan ücretsiz İETT otobüslerine binerek Üsküdar yönüne gidebilecekleri bildiriliyor.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arızada son durum: Seferler ne zaman normale dönecek? - 8

Otobüs durağında ise önünde "görevli" yazan otobüsler belirli aralıklarla Üsküdar'a ring atıyor.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arızada son durum: Seferler ne zaman normale dönecek? - 9
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arızada son durum: Seferler ne zaman normale dönecek? - 10
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arızada son durum: Seferler ne zaman normale dönecek? - 11
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arızada son durum: Seferler ne zaman normale dönecek? - 12
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arızada son durum: Seferler ne zaman normale dönecek? - 13
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arızada son durum: Seferler ne zaman normale dönecek? - 14
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