Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü kavganın nedeni belli oldu
İstanbul Üsküdar'da barışmak üzere bir kahvehanede bir araya gelen husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüş ve 3 kişi de hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 3’ü yaralı 12 kişi gözaltına alınırken tartışmanın iki ailenin çocuklarının okulda başlayan kavgalarından ortaya çıktığı anlaşıldı.
Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi, Özcan Sokak'ta bir gün önce çocuklar arasında çıkan kavganın ardından aralarında oluşan husumeti sonlandırmak için iki aile, kafede bir araya geldi.