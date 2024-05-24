Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü kavganın nedeni belli oldu

İstanbul Üsküdar'da barışmak üzere bir kahvehanede bir araya gelen husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüş ve 3 kişi de hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 3’ü yaralı 12 kişi gözaltına alınırken tartışmanın iki ailenin çocuklarının okulda başlayan kavgalarından ortaya çıktığı anlaşıldı.

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü kavganın nedeni belli oldu - 1

Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi, Özcan Sokak'ta bir gün önce çocuklar arasında çıkan kavganın ardından aralarında oluşan husumeti sonlandırmak için iki aile, kafede bir araya geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü kavganın nedeni belli oldu - 2

Görüşme sırasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü kavganın nedeni belli oldu - 3

Caddeye taşan çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü kavganın nedeni belli oldu - 4

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü kavganın nedeni belli oldu - 5

12 GÖZALTI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili 3’ü yaralı 12 kişiyi gözaltına aldı.

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü kavganın nedeni belli oldu - 6

Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü kavganın nedeni belli oldu - 7

Çatışmanın yaşandığı kahvehanenin yanındaki pastane sahibi Osman Şimşek "Kahvehanede çatışma olmuş, geldiğimde olay bitmişti. Bizim pastaneyle alakalı bir durum yok. Silahlarla bayağı sıkmışlar. En az 20-30 el sıkmışlar." diye konuştu.

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü kavganın nedeni belli oldu - 8

"ÇOCUKLARIN OKULDA BAŞLAYAN BİR KAVGASIYMIŞ"

Kahvehanenin olduğu binanın sahibi Şadi Aydın, "Çocuklar arasında bir problem varmış. Problemi gidermek için toplanmışlar. Kahvehaneci de çay vermiş, gerekli ikramda bulunmuş. Barış için toplanmışlar. Silah varmış gelenlerde. Çocukların okulda başlayan bir kavgasıymış. Öyle kan davalık gibi bir durum yok." dedi.

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü kavganın nedeni belli oldu - 9
Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü kavganın nedeni belli oldu - 10
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