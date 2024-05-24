Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü kavganın nedeni belli oldu

"ÇOCUKLARIN OKULDA BAŞLAYAN BİR KAVGASIYMIŞ"

Kahvehanenin olduğu binanın sahibi Şadi Aydın, "Çocuklar arasında bir problem varmış. Problemi gidermek için toplanmışlar. Kahvehaneci de çay vermiş, gerekli ikramda bulunmuş. Barış için toplanmışlar. Silah varmış gelenlerde. Çocukların okulda başlayan bir kavgasıymış. Öyle kan davalık gibi bir durum yok." dedi.