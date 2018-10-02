Üsküdar'da otomobil, otobüs durağına daldı: 3 yaralı
DHA
İstanbul Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi. Kazada durakta bulunan 3 yolcu yaralandı.
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1İstanbul Üsküdar'da saat 09.00 sıralarında Bosna Bulvarı üzerinde A.O.K. yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak Yavuztürk otobüs durağına daldı.
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2Kazada durakta bulunan 3 yolcu yaralandı.
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3Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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4Olay yerine gelen sağlık ekipleri 1'i ağır 3 yaralıyı hastaneye kaldırıldı.
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5Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.
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6Görgü tanıkları "Araç ilerliyordu sürücü birden yayaların arasına daldı. Biz de yardıma koştuk" diye konuştu.
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7Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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