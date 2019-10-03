Üsküdar'daki İSKİ kazısında tarihi kalıntı

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Kazı alanının hemen yakınında restoranı bulunan Haydar Akkurt, "Kanalizasyon çalışması vardı, tarihi bir köprü çıktı çalışmalar durdu. 3 aydır burası böyle. Ne gelen var ne giden. Burada su birikiyor, koku yapıyor. Dükkanlara su basıyor" diye konuştu. Berber olan Ahmet Karagöz ise, "Çalışmalar sırasında tarihi eser bulunduğunu söylediler. Geldiler incelediler. Ama 3 aydır buralar böyle" şeklinde konuştu.