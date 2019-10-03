Üsküdar'daki İSKİ kazısında tarihi kalıntı
DHA
İstanbul Üsküdar'da İSKİ'nin çalışması sırasında asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı.
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1Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi'nde atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında, asfaltın hemen altında tarihi kalıntılara rastlandı.
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2Bunun üzerine İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden yardım istendi.
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3Görevliler tarihi kalıntılar üzerinde çalışma başlattı.
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4Tarihi kalıntıların çıktığı alandaki İSKİ çalışmaları durduruldu.
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5Tarihi kalıntının bulunduğu alanın çevresi zabıta ekipleri tarafından kapatıldı
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6Çevre esnafı, alanın 3 aydır açık olduğunu söyledi.
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7Kazı alanının hemen yakınında restoranı bulunan Haydar Akkurt, "Kanalizasyon çalışması vardı, tarihi bir köprü çıktı çalışmalar durdu. 3 aydır burası böyle. Ne gelen var ne giden. Burada su birikiyor, koku yapıyor. Dükkanlara su basıyor" diye konuştu. Berber olan Ahmet Karagöz ise, "Çalışmalar sırasında tarihi eser bulunduğunu söylediler. Geldiler incelediler. Ama 3 aydır buralar böyle" şeklinde konuştu.
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