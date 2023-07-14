Üst geçidin altında doğum yaptı, bebeğini poşete koyup orada bıraktı

Karabük’te üst geçidin merdivenlerinin altında poşet içerisinde bir bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili olarak anne S. K. gözaltına alındı. S. K.’nın bebeği burada doğurup, poşet içerisine bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Üst geçidin altında doğum yaptı, bebeğini poşete koyup orada bıraktı - 1

Karabük’te Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan üst geçide çıkan merdivenin dibinde, poşet içerisinde bebek cesedi bulundu.

Emniyet güçleri, bebeği bırakan kişinin bulunması için çalışma yaptı.

İncelemelerin ardından bebeği bıraktığı tespit edilen S.K., gece saatlerinde gözaltına alındı.

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Üst geçidin altında doğum yaptı, bebeğini poşete koyup orada bıraktı - 2

S.K.'nin bebeğini üst geçidin merdivenlerinin altında tek başına doğurduğu ve sonra poşete sarıp olay yerine bırakıp gittiği öğrenildi.

S.K.'nin polis merkezindeki sorgusu ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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