Üst geçidin altında doğum yaptı, bebeğini poşete koyup orada bıraktı
Karabük’te üst geçidin merdivenlerinin altında poşet içerisinde bir bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili olarak anne S. K. gözaltına alındı. S. K.’nın bebeği burada doğurup, poşet içerisine bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Karabük’te Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan üst geçide çıkan merdivenin dibinde, poşet içerisinde bebek cesedi bulundu.
Emniyet güçleri, bebeği bırakan kişinin bulunması için çalışma yaptı.
İncelemelerin ardından bebeği bıraktığı tespit edilen S.K., gece saatlerinde gözaltına alındı.