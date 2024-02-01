Üşümesin diye aldığı yolcu "bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek vurdu
İzmir'de bir taksi şoförü, yolcunun silahlı saldırısına uğradı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde yolcu, taksi şoförüne 3 el ateş ettikten sonra "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye nasihat ederken görüldü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şoförü yaralayan kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Gaziemir ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Oğuz E. (44), Buca ilçesinde maskeli bir yolcuyu aldıktan sonra aracını hareket ettirdi.
Taksi şoförünü bir süre yanlış adreste gezdiren yolcu, daha sonra istediği adrese geldiğini söylerek "Borcumuz ne kadar?" dedi.