Üşümesin diye aldığı yolcu "bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek vurdu

İzmir'de bir taksi şoförü, yolcunun silahlı saldırısına uğradı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde yolcu, taksi şoförüne 3 el ateş ettikten sonra "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye nasihat ederken görüldü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şoförü yaralayan kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Üşümesin diye aldığı yolcu "bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek vurdu - 1

Gaziemir ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Oğuz E. (44), Buca ilçesinde maskeli bir yolcuyu aldıktan sonra aracını hareket ettirdi. 

Taksi şoförünü bir süre yanlış adreste gezdiren yolcu, daha sonra istediği adrese geldiğini söylerek "Borcumuz ne kadar?" dedi.

VIDEO: TAKSİ ŞOFÖRÜNE SİLAHLI SALDIRI

TÜRKİYE HABERLERİ

Üşümesin diye aldığı yolcu "bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek vurdu - 2

ÜCRET SORDU, BAŞINDAN VURDU

"221 lira kardeş" cevabını alan saldırgan, cebinden para çıkarır gibi yaparak şoföre 3 el ateş etti. 

Taksi şoförü acı içinde yan koltuğa devrilirken, saldırgan yaklaşık 10 dakika boyunca araç içerisinde bir şeyler aradı. 

Üşümesin diye aldığı yolcu "bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek vurdu - 3

SALDIRGAN GÖZALTINDA

"BAZI İNSANLARA GÜVENMEYECEKSİN"

Araç içi kamerasına yaralı şoföre tokat attığı da görülen saldırganın "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği de duyuldu.

Aracı aradıktan sonra bir süre dışarıda bekleyen saldırgan, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

BAKAN TUNÇ: SALDIRGAN GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’in Gaziemir ilçesinde taksi sürücüsünün soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşteri tarafından silahla vurulması ile ilgili şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İzmir’in Gaziemir ilçesinde taksi sürücüsü Oğuz Erge’nin aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralanmasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Üşümesin diye aldığı yolcu "bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek vurdu - 4

YAŞANANLAR KAMERADA

Saldırgan müşterinin taksi şoförünü oyaladığı anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre yol gittikten sonra “Buca Belediyesi arka tarafında spor salonuna” gideceğini söyleyen saldırgana, taksi sürücüsünün “Abicim Gaziemir’deyiz” dediği ve saldırganın da “Orası olması gerekiyor" dediği duyuluyor.

Üşümesin diye aldığı yolcu "bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek vurdu - 5

"SOĞUK HAVA, ALAYIM DEDİM"

Görüntülerin bir kısmında ise taksi şoförünün, “Ben de arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi” derken saldırgan ise “Hastayım ondan takıyorum abi” diyor.

Şoför Oğuz E. ise “Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi” dediği duyuluyor.

Üşümesin diye aldığı yolcu "bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek vurdu - 6

ŞOFÖR AMELİYATA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Oğuz. E., burada ameliyata alındı. Şoförün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, saldırganı yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

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