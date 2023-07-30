Uykusundan uyandırıp, evinin kapısında öldürdüler
Karaman’da gece saatlerinde uykusundan uyandırılan 24 yaşındaki genç, evinin kapısında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Karaman’da yaşayan 24 yaşındaki Mehmet Ali Başarır, uykusundan uyandırılıp kapısının önünde öldürüldü.
Olay, gece saat 01.15 sıralarında İmaret Mahallesi 169. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın son katındaki dairede yaşandı.
İddiaya göre, kimliği belirsiz 1’i kadın 3 kişi annesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Mehmet Ali Başar’ın kaldığı binaya geldi. Saldırganlar daha sonra Mehmet Ali Başar’ın yaşadığı dairenin zilini çalarak kapının açılmasını bekledi.