Uykusundan uyandırıp, evinin kapısında öldürdüler

Karaman’da gece saatlerinde uykusundan uyandırılan 24 yaşındaki genç, evinin kapısında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Uykusundan uyandırıp, evinin kapısında öldürdüler - 1

Karaman’da yaşayan 24 yaşındaki Mehmet Ali Başarır, uykusundan uyandırılıp kapısının önünde öldürüldü.

Olay, gece saat 01.15 sıralarında İmaret Mahallesi 169. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın son katındaki dairede yaşandı.

İddiaya göre, kimliği belirsiz 1’i kadın 3 kişi annesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Mehmet Ali Başar’ın kaldığı binaya geldi. Saldırganlar daha sonra Mehmet Ali Başar’ın yaşadığı dairenin zilini çalarak kapının açılmasını bekledi.

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Uykusundan uyandırıp, evinin kapısında öldürdüler - 2

Şüpheliler, uykudan uyanarak kapıyı açan Mehmet Ali Başar’a tabanca ile ateş etti.

Başarır, göğsüne isabet eden 2 kurşunla evinin kapısında kanlar içinde yere yığıldı.

Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uykusundan uyandırıp, evinin kapısında öldürdüler - 3

Ağır yaralanan Mehmet Ali Başar, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Uykusundan uyandırıp, evinin kapısında öldürdüler - 4

 Polis, olaydan sonra plakası tespit edilemeyen araçla kaçan cinayet zanlılarını yakalayabilmek için çalışma başlattı.

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