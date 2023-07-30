Uykusundan uyandırıp, evinin kapısında öldürdüler

Karaman’da yaşayan 24 yaşındaki Mehmet Ali Başarır, uykusundan uyandırılıp kapısının önünde öldürüldü.

Olay, gece saat 01.15 sıralarında İmaret Mahallesi 169. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın son katındaki dairede yaşandı.

İddiaya göre, kimliği belirsiz 1’i kadın 3 kişi annesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Mehmet Ali Başar’ın kaldığı binaya geldi. Saldırganlar daha sonra Mehmet Ali Başar’ın yaşadığı dairenin zilini çalarak kapının açılmasını bekledi.