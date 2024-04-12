Uyuşturucu çetesinden tahta kaşıklı cinsel istismar: “Düşmanlarıma ailemin yerini söyledi”
Zonguldak’ta uyuşturucu çetesi üyesinin, diğer çete üyeleri tarafından tahta kaşıkla cinsel istismara maruz bırakılması olayına ilişkin ilk duruşma görüldü. Duruşmada konuşan tutuklu sanık Mehmet Can Aslaner, Ali S.K’nın, ailesinin yerini düşmanlarına söylediğini anlattı. Cinsel istismar olayının bu nedenle gerçekleştiğini anlatan Aslaner, o anların videoya da alındığını söyledi. Savcılık, olayla ilgili olarak 6 kişi hakkında toplamda 203 yıl hapis cezası talep etti.
Zonguldak’ta uyuşturucu çetesinin tahta kaşıklı cinsel saldırı davasında yargılama başladı.
Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Ali S.K., dahil olduğu uyuşturucu çetesine ait tabancayı geçen yıl nisan ayında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde yere düşürdü.
Polis ekipleri silaha el koyup, Ali S.K’yi arama çalışması başlattı.
Çetenin üyeleri, silahı düşürüp kendilerini riske attığı için Ali S.K’ye, işkence yaptı.
Tahta kaşıkla cinsel saldırıya da maruz bırakılan Ali S.K., öldürülmek üzereyken 3 Mayıs’ta kaçıp polise sığındı.