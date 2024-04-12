Uyuşturucu çetesinden tahta kaşıklı cinsel istismar: “Düşmanlarıma ailemin yerini söyledi”

TOPLAMDA 203 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamlayarak, 6 kişi hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede Ali S.K’nin Gaziantep’te bulunduğu sırada Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere, Mehmet Can Aslaner ve F.O’nun kendisini zorla tutarak aralıklarla dövdüğünü söyledi.

Daha sonra Zonguldak’a getirildiğini anlatan Ali S.K., burada da dayağa maruz kaldığını, kolunun kırıldığını, tutsak gibi tutulduğunu ve pasaport ile telefonlarının elinden alındığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Tutuklu sanıklar Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere ve Mehmet Can Arslaner hakkında birden fazla kişiyle birlikte konutta silahlı yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet etme ve nitelikli cinsel istismar suçlarından 52’şer yıl, tutuksuz sanıklar F.O., H.C., Y.A. hürriyeti yoksun kılma suçundan 14’er yıl ve F.O. hakkında ayrıca eziyet etme suçundan 5 yıl olmak üzere toplamda 203 yıl hapis cezası istendi.

Ayrıca iddianamede Ali S.K.’nin banyoda uğradığı cinsel saldırının kayda alındığı 6 dakika 40 saniye ve 2 dakika 7 saniyelik iki videodan bahsedildi.