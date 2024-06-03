Uyuşturucu çetesinin kaşıklı cinsel saldırı davasında yeni gelişme: Yağma suçlaması düştü
Zonguldak’ta üniversite öğrencisi Ali S.K’ye üye olduğu uyuşturucu çetesine ait tabancayı polise yakalattığı gerekçesiyle işkence edip, tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan sanıkların yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti, 5’i tutuklu 6 sanığı yağma suçundan tahliye etti. Tutuklu sanıkların, cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun bırakma suçundan tutukluluk halleri sürecek.
Zonguldak’ta uyuşturucu çetesinin tahta kaşıklı cinsel saldırı davasında sanıklar yağma suçundan beraat etti.
Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Ali S.K, dahil olduğu uyuşturucu çetesine ait tabancayı geçen yıl nisan ayında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde yere düşürdü.Polis ekipleri silaha el koyup, Ali S.K’yi arama çalışması başlattı. Çetenin üyeleri, silahı düşürüp kendilerini riske attığı için Ali S.K’ye, işkence yaptı.