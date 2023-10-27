Uyuşturucu hükümlüsü polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı

Ekiplerin müdahale etmeye çalışması üzerine Orbay Çelik ile arkadaşı yaya olarak kaçtı. Motosikletli yunus timleri destek talep ederken, Orbay Çelik, Yeşildere Mahallesi’nde yakınlarına ait bir evin camını kırıp içeri girdi.

Peşinden gelen polis ekipleri içeri girmeye çalışınca bıçakla kendine zarar vermeye çalışan Orbay Çelik’in evi de yakacağını söylemesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi istendi.