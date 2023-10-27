Uyuşturucu hükümlüsü polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı
Antalya’da uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Orbay Çelik, bindiği taksinin uygulama noktasında durdurulması üzerine şoförün boğazına bıçak dayadı. Çelik daha sonra polisler bıçak çekerek kaçmaya çalıştı. Camını kırarak girdiği bir yakınının evinde ekipler tarafından yakalanan Orbay Çelik, gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticareti hükümlüsü, polis çevirmesinde taksi şoförünün boğazına bıçak dayadı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde meydana geldi. Orbay Çelik, ismi öğrenilemeyen arkadaşıyla birlikte Hafız Yorulmaz’ın kullandığı 07 T 4748 plakalı taksiye bindi.