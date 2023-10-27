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Uyuşturucu hükümlüsü polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı

Antalya’da uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Orbay Çelik, bindiği taksinin uygulama noktasında durdurulması üzerine şoförün boğazına bıçak dayadı. Çelik daha sonra polisler bıçak çekerek kaçmaya çalıştı. Camını kırarak girdiği bir yakınının evinde ekipler tarafından yakalanan Orbay Çelik, gözaltına alındı.

Uyuşturucu hükümlüsü polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı - 1

Uyuşturucu ticareti hükümlüsü, polis çevirmesinde taksi şoförünün boğazına bıçak dayadı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde meydana geldi. Orbay Çelik, ismi öğrenilemeyen arkadaşıyla birlikte Hafız Yorulmaz’ın kullandığı 07 T 4748 plakalı taksiye bindi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uyuşturucu hükümlüsü polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı - 2

Bir süre sonra mahallede uygulama yapan motosikletli polis timleri taksi şoförüne “dur” ihtarında bulundu. Araçtaki Orbay Çelik ise sürücüye durmamasını söyledi. Orbay Çelik’in isteğini geri çeviren taksi şoförü Hafız Yorulmaz, polislerin yanında aracı durdurdu.

Uyuşturucu hükümlüsü polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı - 3

TAKSİCİNİN BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Bu sırada Orbay Çelik, yanındaki bıçağı taksi şoförünün boğazına dayadı. Durumu fark eden motosikletli polis timinin taksi içine biber gazı sıkmasının ardından Orbay Çelik ile yanındaki arkadaşı araçtan inerek, polisleri bıçakla tehdit etti.

Uyuşturucu hükümlüsü polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı - 4

Ekiplerin müdahale etmeye çalışması üzerine Orbay Çelik ile arkadaşı yaya olarak kaçtı. Motosikletli yunus timleri destek talep ederken, Orbay Çelik, Yeşildere Mahallesi’nde yakınlarına ait bir evin camını kırıp içeri girdi.

Peşinden gelen polis ekipleri içeri girmeye çalışınca bıçakla kendine zarar vermeye çalışan Orbay Çelik’in evi de yakacağını söylemesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi istendi.

Uyuşturucu hükümlüsü polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı - 5

EVİN ETRAFI SARILDI, GÖZALTINA ALINDI

Takviye ekiplerin gelmesi ve evin etrafının sarılmasının ardından polis ekipleri biber gazı sıkarak içeriye girdi. Motosikletli yunus timleri tarafından etkisiz hale getirilen Orbay Çelik, kelepçelenerek ekip aracına bindirildi. Bu sırada polise tepki gösteren mahalleden bazı kişiler, uzaklaştırıldı.

Polis merkezine götürülen Orbay Çelik’in, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
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