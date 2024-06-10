Uyuşturucu kullananları uyardı, taşlı sopalı saldırıya uğradı
İstanbul Esenler’de iddiaya göre apartman boşluğunda uyuşturucu madde kullanan grup, binadaki bir dairedekiler tarafından uyarılınca binanın önündeki kaldırımı tiner döküp ateşe verdi. Şüpheliler daha sonra 3 yabancı uyruklu kişinin yaşadığı eve taş ve sopalarla saldırdı. Saldırganlar polisin olay yerine gelmesine üzerine kaçtı.
İstanbul’da uyuşturucu kullanan bir grup, kendilerini uyaranlara saldırdı.Olay, dün Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi.