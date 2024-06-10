Uyuşturucu kullananları uyardı, taşlı sopalı saldırıya uğradı

İstanbul Esenler’de iddiaya göre apartman boşluğunda uyuşturucu madde kullanan grup, binadaki bir dairedekiler tarafından uyarılınca binanın önündeki kaldırımı tiner döküp ateşe verdi. Şüpheliler daha sonra 3 yabancı uyruklu kişinin yaşadığı eve taş ve sopalarla saldırdı. Saldırganlar polisin olay yerine gelmesine üzerine kaçtı.

Uyuşturucu kullananları uyardı, taşlı sopalı saldırıya uğradı - 1

İstanbul’da uyuşturucu kullanan bir grup, kendilerini uyaranlara saldırdı.

Olay, dün Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uyuşturucu kullananları uyardı, taşlı sopalı saldırıya uğradı - 2

İddiaya göre, bir grup, bina boşluğunda uyuşturucu madde kullanıp çevreye rahatsızlık verdi.

Binanın birinci katına yeni taşınan yabancı uyruklu 3 kişi, binada çocuk olması nedeniyle uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen grubu uyardı.
Uyuşturucu kullananları uyardı, taşlı sopalı saldırıya uğradı - 3

Uyarılan grup, yabancı uyruklu bu kişilerle tartışmaya başladı.

Taraflar arasında çıkan tartışma çok büyümeden bitti.
Uyuşturucu kullananları uyardı, taşlı sopalı saldırıya uğradı - 4

TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Akşam saatlerinde aynı grup, binanın önüne geldi.

Şüpheliler, dairedekilere “Çıkın dışarı, hepinizi yakarım.” diyerek ellerindeki taş ve sopalarla saldırmaya başladı.

Dairenin camlarını kıran öfkeli grup, bu sefer de binanın önüne tiner dökerek kaldırımı ateşe verdi.
Uyuşturucu kullananları uyardı, taşlı sopalı saldırıya uğradı - 5

Saldırganlardan 2’si kapısı açık binaya girerek içeridekilere saldırdı.

Bir süre sonra şüpheliler, polis aracının siren sesini duyarak olay yerinden uzaklaştı.

Uyuşturucu kullananları uyardı, taşlı sopalı saldırıya uğradı - 6

İhbar üzerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Binadaki daireye yeni taşındıkları öğrenilen yabancı uyruklu 3 kişi korktukları için taşınmaktan vazgeçti.
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