Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak?
Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-4 savaş uçağının bir parçasının Ankara semalarında uçuşu sırasında TPAO'ya ait açık otoparka düştü. Kazanın ardından merak edilenlerden biri de zararı kimin karşılayacağı oldu. Aracın kaskosu varsa zarar kasko tarafından karşılanacak ancak kaskonun olmadığı durumda ise ilgili kamu kuruluşu tarafından karşılanacak.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının yardımcı yakıt tankı, Ankara semalarındaki uçuş sırasında bilinmeyen bir nedenle koparak, TPAO'nun açık otoparkına düştü.