Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak?

Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-4 savaş uçağının bir parçasının Ankara semalarında uçuşu sırasında TPAO'ya ait açık otoparka düştü. Kazanın ardından merak edilenlerden biri de zararı kimin karşılayacağı oldu. Aracın kaskosu varsa zarar kasko tarafından karşılanacak ancak kaskonun olmadığı durumda ise ilgili kamu kuruluşu tarafından karşılanacak.

Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 1

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının yardımcı yakıt tankı, Ankara semalarındaki uçuş sırasında bilinmeyen bir nedenle koparak, TPAO'nun açık otoparkına düştü.

VİDEOYA GİT: Ankara'da savaş uçağının yakıt tankı düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 2

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Askeri yetkililer de bölgeye gitti.

Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 3


Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, park halindeki 2 otomobil ile 1 hafif ticari araçta hasar oluştuğu öğrenildi.

Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 4

ZARARI KİM KARŞILAYACAK?

3 araçta hasar oluşurken "Üzerine uçak parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak?" sorusu gündem oldu.

Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 5

TRT Haber'de yer alan habere göre; Türkiye Sigorta Birliği, kazadan zarar alan araçların kaskosu varsa söz konusu zarar kasko tarafından karşılanacağını bildirdi. Eğer kasko yoksa zarar, ilgili kamu kuruluşu tarafından karşılanacak.

Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 6

Farklı bir sigorta acentesi ise kazadaki taraflar net şekilde belli olduğu için kasko şirketlerinin zararı karşılayacağını ifade etti.

Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 7

Ancak zarar gören araç sahipleri süreçte sorun yaşamamak adına ilgili tüm tutanak ve resmi belgeleri muhafaza edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 8
Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 9
Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 10
Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 11
Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 12
Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 13
Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 14
Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 15
Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 16
Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 17
Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 18
Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 19
Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 20
Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 21
Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 22
Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 23
Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak? - 24
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