Uzman çavuş eşi tarafından öldürülen Burcu’nun ailesinden tehdit iddiası: “Bir hafta önce ağlayarak beni aradı”

MAHKEME BAŞKANINDAN TEPKİ

Tanık olarak dinlenen sanığın amcası da ifadesinde aileyi suçlayıp, “Ağır tahrik var, kim olsa dayanamazdı, kızlarına sahip çıksalardı böyle olmazdı.” dedi. Mahkeme başkanı tanığın beyanına tepki göstererek “Kim, nasıl terbiye vereceğini sana mı soracak.” karşılığını verdi.

Murat Coşansel daha sonra savunmasında, olayın yaşandığı tarihin bir önceki günü eşiyle tartıştıklarını, taksiyle Sinop’tan Elazığ’a geldiğini, sabah çalıştığı hastaneye gittiğini ve bir süre konuştuktan sonra kendisine almış olduğu yüzüğün parmağında olmadığını görmesi üzerine tartıştıklarını söyledi.