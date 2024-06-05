Uzman çavuş eşi tarafından öldürülen Burcu’nun ailesinden tehdit iddiası: “Bir hafta önce ağlayarak beni aradı”
Elazğ’da 1 aylık eşi Burcu Demir’i çalıştığı hastanenin bahçesinde öldüren uzman çavuş Murat Coşansel, duruşmada cinayeti ağır tahrik altında işlediğini öne sürdü. Demir’in babası ise olaydan 1 hafta önce kızının aradığını ve ağlayarak, eşinin kendisini tehdit ettiğini söylediğini aktardı. Coşansel’in tutukluluğuna karar verilen duruşma, 11 Temmuz’a ertelendi.
Elazığ’da 1 aylık eşi tarafından öldürülen Burcu Demir’in katil zanlısı Murat Coşansel’in yargılanmasına başlandı.