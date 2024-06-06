Uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman bitecek? MSB kılavuzu yayınladı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı. Peki, Uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman bitecek?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacağını duyurdu. Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 30 Haziran saat 23.59'da sona erecek. İşte, Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı hakkında bilgiler...
Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde "piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner" sınıflarında olacak.