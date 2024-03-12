Uzun süre tok kalmak için sahurda ne yenir, ne içilir? Sahurda tok tutan ve susatmayacak besinler (Zeytin, peynir, yumurta...)
Sahurda tüketilen yiyecek ve içeçekler iftar saatine kadar tok kalınmasında etkili oluyor. Sahurda proteinden, liften, kalsiyumdan ve vitaminden zengin gıdalar tüketilmelidir. İlk sahurlarına bu gece itibarıyla kalkacak olan vatandaşlar ise sahurda hangi besinlerin tok tutacağını araştırıyor. Peki, sahurda tok tutan ve susatmayacak besinler arasında neler var?
Ramazan ayı, tüm gün aç kalınmasının ardından aile fertlerinin ve dostların bir araya geldiği, çeşit çeşit yemekle süslenen iftar sofralarında yemeğin biraz fazla yenebildiği, beslenme rutininde ve sağlıkta önemli değişikliklere yol açan bir ay. Uzmanlar ise Ramazanda sağlıklı kalabilmek için doğru beslenme tercihlerinin önemine vurgu yapıyor. Peki, sahurda ne yenir, ne içilir?