Uzungöl'ü çevreleyen kaçak yapılar yıkılıyor

“UZUNGÖL'DEKİ İŞGALLERİ KALDIRACAĞIZ”

Diğer yapılaşmalarla ilgili de herhangi bir yıkım söz konusu olmayacağını aktaran Zorluoğlu, "Ancak gölün kenarında bulunan bazı kaçak yapılarla ilgili böyle bir işlem gerçekleştirilecek. Onunla ilgili olarak önümüzdeki günlerde proje hayata geçirildiğinde aynı zamanda Uzungöl'ün içerisindeki yollara olan bazı işgalleri de ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.