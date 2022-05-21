Uzungöl'ü çevreleyen kaçak yapılar yıkılıyor

Trabzon'da, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'deki kentsel dönüşüm projesi kapsamında altyapı çalışmaları tamamlandı. İkinci etapta göl kıyısını çevreleyen kaçak yapılar yıkılacak. Hedef göl çevresinde yapının kalmaması.

Haberler - DHA 21.05.2022 - 10:54 | Son Güncelleme : 21.05.2022 - 11:16

Uzungöl'ü çevreleyen kaçak yapılar yıkılıyor - 1

’un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesiyle başlayan imar kirliliği tartışmaları üzerine harekete geçildi.

Uzungöl'ü çevreleyen kaçak yapılar yıkılıyor - 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından göl ve çevresinde iki etaplık 'Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi' hazırlandı.

Projeyle görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılarak Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreasyon alanları oluşturulması planlandı. 

Uzungöl'ü çevreleyen kaçak yapılar yıkılıyor - 3

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ ORTADAN KALKACAK

Altyapı çalışmaları tamamlanan projenin ikinci etabında uygulanacak kentsel dönüşümle göl kıyısını çevreleyen hazine arazisi üzerindeki kaçak yapılar yıkılacak, özel mülkiyetli araziler ise kamulaştırılacak.

Görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak olan Uzungöl, yapı yoğunluğundan arındırılmış olacak.

Uzungöl'ü çevreleyen kaçak yapılar yıkılıyor - 4

’nin sayılı turizm destinasyonları arasında yer alan Uzungöl'ün cazibesini daha da artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Uzungöl ile ilgili büyük bir projeleri olduklarını belirterek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız ve TOKİ Başkanlığı'mız ile birlikte Uzungöl'ü bir bütün olarak ele alıyoruz. Oranın altyapısını zaten geldiğimiz günden itibaren yoğun bir gayretle tamamlamıştık. Şimdi üstyapısına başlıyoruz" dedi.

Uzungöl'ü çevreleyen kaçak yapılar yıkılıyor - 5

"HEDEFİMİZ GÖL İLE YOL ARASINDAKİ YAPILARIN KALKMASI"

Projenin ilerleyen günlerde TOKİ Başkanlığı tarafından ihale edileceğini söyleyen Zorluoğlu, "Uzungöl girişinden çıkışına kadar bir bütün olarak ele alındı. Yolların, kaldırımların ışıklandırmalarının, aydınlatmaların bütünüyle ele alındığı yeni bir büyük proje bu. Burada hedefimiz gölle gölün etrafını çeviren yol arasında herhangi bir yapının kalmaması" diye konuştu.

Uzungöl'ü çevreleyen kaçak yapılar yıkılıyor - 6

“UZUNGÖL'DEKİ İŞGALLERİ KALDIRACAĞIZ”

Diğer yapılaşmalarla ilgili de herhangi bir yıkım söz konusu olmayacağını aktaran Zorluoğlu, "Ancak gölün kenarında bulunan bazı kaçak yapılarla ilgili böyle bir işlem gerçekleştirilecek. Onunla ilgili olarak önümüzdeki günlerde proje hayata geçirildiğinde aynı zamanda Uzungöl'ün içerisindeki yollara olan bazı işgalleri de ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Uzungöl'ü çevreleyen kaçak yapılar yıkılıyor - 7

"KÖTÜ GÖRÜNTÜ DEVAM EDİYOR"

Göl çevresiyle ilgili planlanan çalışmaların başlamasını beklediklerini söyleyen turizmci Murat Akyüz de "Bu sezon bir düzenleme gelmesini bekliyorduk ama gelmedi. Halen daha göl çevresindeki kötü görüntü devam ediyor. İmarın gecikmesiyle alakalı bir sıkıntı yaşandığını düşünüyorum. En azından bu sezon gelen insanlarımız Uzungöl'ün gerçek tabi güzelliğini görselerdi diye arzu ederdik" dedi.

Uzungöl'ü çevreleyen kaçak yapılar yıkılıyor - 8
Uzungöl'ü çevreleyen kaçak yapılar yıkılıyor - 9
Uzungöl'ü çevreleyen kaçak yapılar yıkılıyor - 10

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