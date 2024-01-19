Uzunhızırlı Göleti su tuttunca göçmen kuşlar geri geldi
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan ve önemli sulak alanlardan olan ve geçen ağustos ayında tamamen kuruyan Uzunhızırlı Göleti, son aylarda etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı. Göletin su tutmasıyla birlikte göçmen kuşları tekrar geldi.
Avrupa ve Asya kıtalarını ayıran Çanakkale, konumu ve kuş göçleri rotası üzerinde bulunması nedeniyle Türkiye'nin önemli sulak alanlarını içerisinde barındırıyor.