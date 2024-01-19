Uzunhızırlı Göleti su tuttunca göçmen kuşlar geri geldi

Polat şöyle devam etti:

"Hatta bu yaz ayında tamamen kurumuştu. Daha önce orada hiç böyle bir şey olmamıştı. Ancak bu sene özellikle yağmur ve karın etkili bir şekilde yağmasıyla şu an yeniden su tutmaya başladı. Geçen haftaki sayımlarda da kuşları yeniden gölet çevresinde gözlemledik. Alandaki en büyük tehdit yasa dışı avcılık. Normal avcılık serbest ancak orada yapılmaması gerekiyor. Çünkü nadir türlerinde oraya gelip konakladığını düşünürsek göletin önemi çok büyük. Küresel ısınma, iklim değişikliği gibi sebeplerden dolayı her yıl göletlerimiz, sulak alanlarımız kuruyor. Uzunhızırlı Göleti de bunlardan nasibini alan bir yer. Göçmen kuşlar için kışın konaklamak için çok önemli bir nokta."