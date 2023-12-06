Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yapılan açıklamada; "Yazılı sınav sonucu, https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresi üzerinden, ilgili sayfadaki yönergeleri takip ederek, sonuçların yayınlandığı günü takip eden

3 (üç) iş günü içerisinde Ankara Üniversitesi’ne yapabilirler. " ifadelerine yer verildi.