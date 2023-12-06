Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıfbank sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur olarak görevlendirilmek üzere yapılacak işe alım sınavı, 2 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki, Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

VakıfBank farklı branşlar için işe alım ilanı paylaşmış, yapılacak sınavın ayrıntılarına ilanda yer verilmişti. Yazılı sınav sonucu başvuru ilanında belirtilen kriterlere göre değerlendirilecek ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, online sistem üzerinden ilan edilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

İTİRAZ SÜRECİ İÇİN VERİLEN SÜRE 6 ARALIK'TA DOLACAK

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 06.12.2023 tarihi mesai bitimine kadar, internet adresi üzerinden, ilgili sayfadaki yönergeleri takip ederek Ankara Üniversitesi’ne yapılacak.

Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

VAKIFBANK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıfbank sınav sonucu için tarih bilgisi vermedi. Ancak sonuç ilanı ve itirazıyla ilgili açıklama yapıldı.

Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

Yapılan açıklamada; "Yazılı sınav sonucu, https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresi üzerinden, ilgili sayfadaki yönergeleri takip ederek, sonuçların yayınlandığı günü takip eden
3 (üç) iş günü içerisinde Ankara Üniversitesi’ne yapabilirler. " ifadelerine yer verildi.

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