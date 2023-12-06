Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Vakıfbank sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur olarak görevlendirilmek üzere yapılacak işe alım sınavı, 2 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki, Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
VakıfBank farklı branşlar için işe alım ilanı paylaşmış, yapılacak sınavın ayrıntılarına ilanda yer verilmişti. Yazılı sınav sonucu başvuru ilanında belirtilen kriterlere göre değerlendirilecek ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, online sistem üzerinden ilan edilecek.