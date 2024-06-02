Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2022 KPSS puanı ile 18-35 yaş aralığında bulunan 33 büro personeli, 5 avukat, 10 mühendis, 4 sosyal çalışmacı, 39 koruma ve güvenlik görevlisi, 24 temizlik görevlisi, 7 de şoför alınacak. İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı hakkında bilgiler...
Vakıflar Genel Müdürlüğünce mühendis, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, avukat, temizlik görevlisi ve şoför olmak üzere toplam 122 sözleşmeli personel alımı yapılacak.