Valilikten tiny house için suç duyurusu
Edirne Valiliği, tarım arazilerine izinsiz konulan tiny house adlı taşınabilir evlerin tahliyesinde yaşanan olaylarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engelleme" suçlarından ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Edirne'de Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı köylerde, tarım arazilerine izinsiz olarak koyulduğu belirlenen tiny house adı verilen taşınabilir evler için çalışma başlatıldı.