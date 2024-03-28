Van Belediye başkan adayları kimlerdir? Van Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Van Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

VAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ozan Balcı Kimdir?





1974 yılında Ardahan'da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Ardahan'da tamamladı. 1992 yılında Ardahan Lisesi'nden okul birincisi olarak mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitim gördü. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İngiltere'de Exeter Üniversitesi, Tarih, Politika ve Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. MA derecesi aldı (2000-2001). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye), Siyaset Bilimi ve Yönetim Bölümü'nde yüksek lisans yaptı (1999-2001). Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin düzenlediği 29. Dönem Kamu Diplomasisi Kursundan mezun oldu. 86. Dönem Kaymakam Adaylığı Kursunu üstün başarılı olarak tamamladı. 2012-2015 yılları arasında doktora yapmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'ye gönderildi. İngiltere'de Southampton Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora yaptı ve PhD (doktora) derecesi aldı.



01-24/07/2017 tarihleri arasında Japonya’da, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı(JİCA) ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın birlikte organize ettiği Yerel Kalkınmada Mülki İdare Amirlerinin Rolü adlı eğitim programına katıldı.



Ardahan-Damal, Balıkesir-Havran İlçelerinde Kaymakamlık Vekilliği, Ordu-Akkuş, Adıyaman-Çelikhan, Siirt-Eruh, Sakarya-Taraklı, Şanlıurfa-Birecik, Samsun-Vezirköprü, Amasya-Merzifon Kaymakamlıkları ve Şırnak Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Belli bir süre eski T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığında çalıştı. 20.08.2017 tarihli ve 2017/345 sayılı Müşterek Kararname ile atandığı Diyarbakır-Kayapınar Kaymakamlığı görevine 12.09.2017 tarihinde başladı. Aynı zamanda Diyarbakır-Kayapınar Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 27 Ekim 2018 ile 11 Mayıs 2022 tarihleri arasında ise Tokat Valisi olarak görev yaptı.



11 Mayıs 2022 tarihli ve 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Van Valiliği görevine atandı.



Ozan Balcı evli ve üç çocuk babasıdır.