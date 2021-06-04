Van Gölü kirlilikten kurtuluyor

Anadolu Ajansı - DHA 04.06.2021 - 10:37
Vali Bilmez, şu ifadeleri kullandı:
"Van Gölü ciddi anlamda kirleniyor. Bu kirleticilerin en başında da Van merkez atık suyu gelmekte. Günlük yaklaşık 105 bin metreküp suyun sadece yüzde 20'si arıtılıyordu. Geri kalanı doğrudan göle veriyordu. Bu da Van Sahili başta olmak üzere gölde ciddi kirlemeye yol açıyordu"
Van Gölü kıyısında ciddi dip çamurunun olduğunu anlatan Vali Bilmez, şöyle konuştu:
"Tuşba ilçesi ile YYÜ arasında yer yer kokudan insanların gezemeyeceği durum söz konusu. Bunu da ilimizi ziyaret eden Cumhurbaşkanı'mızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan hanımefendi ve Çevre Şehircilik Bakanı'mıza ilettiğimizde sağ olsunlar, bakanlıktan 10 milyon hibe desteği belediyemize verdiler"
"Edremit, İpekyolu, Tuşba ve büyükşehir belediyemizin bu yönde büyük çalışmaları var" diyen Bİlmez, "Edremit ilçesinden üniversiteye kadarki sahilde yol çalışmamız var. İnşallah bu da bitince Van halkının artık gölün kenarında gezebilecekleri, futbol, tenis, basketbol gibi sportif aktiviteleri yapabilecekleri bir alan olacak. Sayın bakanımızdan talebimiz, Van Gölü'nü bütüncül yönetimle koruma altına alınmasıydı. Koruma için talimatlarını verdiler" ifadelerinde bulundu.