Van Gölü sahilindeki tonlarca çöp toplandı

Van'da İpekyolu Belediyesi'nce Van Gölü sahilinde başlatılan temizlik çalışmasında 45 ton çöp toplandı. Kaymakam Aydın, . "Çıkan çöp atıkları oldukça fazla. Lastikler, çocuk bezleri, plastik atıklar çevremize ve Van Gölümüze zarar veriyor" uyarısında bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.04.2022 - 18:45

Van Gölü sahilindeki tonlarca çöp toplandı - 1

İpekyolu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nün korunması için kapsamlı çevre temizliği çalışması yürütüldü.

Van Gölü sahilindeki tonlarca çöp toplandı - 2

İpekyolu sınırları içinde kalan 3 kilometrelik sahil bandında yapılan, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın da yer aldığı çalışmaya, Van Gölü Aktivistleri Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Yeşilay Derneği üyeleri de gönüllü olarak katıldı.

Van Gölü sahilindeki tonlarca çöp toplandı - 3

Sahilde toplanan yaklaşık 45 ton çöp, kamyonlara yüklenerek katı atık tesisine sevk edildi.

Van Gölü sahilindeki tonlarca çöp toplandı - 4

Kaymakam Aydın, göl konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.


Van Gölü sahilindeki tonlarca çöp toplandı - 5

Herkesin Van Gölü'nün korunması konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

Van Gölü sahilindeki tonlarca çöp toplandı - 6

"Van Gölü temiz kalsın. İpekyolu Belediyesi ve Van Gölü aktivistlerimizle kendi sorumluluk alanımızda tüm personelimizle birlikte temizlik çalışması yürüttük. Çıkan çöp atıkları oldukça fazla. Lastikler, çocuk bezleri, plastik atıklar çevremize ve Van Gölümüze zarar veriyor.

Van Gölü sahilindeki tonlarca çöp toplandı - 7

Bu temizliğimizi aktivistlerimiz, gönüllülerimiz ve personellerimizle birlikte yapıyoruz ancak bu yetmez. Aynı zamanda Van Gölü'nün etrafındaki tüm belediyelerin, ilçelerin ve Van Gölü etrafında yaşayan herkesin hassasiyet göstermesi gerekiyor. Temizlik faaliyetlerine katılan tüm personellerimize, Van Gölü Aktivistleri Derneği'ne, Yeşilay'a, Toplum Gönülleri'ne teşekkür ediyorum. İnşallah Van Gölü'nü temiz tutmaya devam edeceğiz."

Van Gölü sahilindeki tonlarca çöp toplandı - 8
Van Gölü sahilindeki tonlarca çöp toplandı - 9
Van Gölü sahilindeki tonlarca çöp toplandı - 10
Van Gölü sahilindeki tonlarca çöp toplandı - 11
Van Gölü sahilindeki tonlarca çöp toplandı - 12
Van Gölü sahilindeki tonlarca çöp toplandı - 13
Van Gölü sahilindeki tonlarca çöp toplandı - 14

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER