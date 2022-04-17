Van Gölü sahilindeki tonlarca çöp toplandı

Bu temizliğimizi aktivistlerimiz, gönüllülerimiz ve personellerimizle birlikte yapıyoruz ancak bu yetmez. Aynı zamanda Van Gölü'nün etrafındaki tüm belediyelerin, ilçelerin ve Van Gölü etrafında yaşayan herkesin hassasiyet göstermesi gerekiyor. Temizlik faaliyetlerine katılan tüm personellerimize, Van Gölü Aktivistleri Derneği'ne, Yeşilay'a, Toplum Gönülleri'ne teşekkür ediyorum. İnşallah Van Gölü'nü temiz tutmaya devam edeceğiz."