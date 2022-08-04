Van Gölü yosun tuttu

Haberler - DHA 04.08.2022 - 12:27 | Son Güncelleme : 04.08.2022 - 12:38
Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü'nün yüzeyinde yosunlaşma nedeniyle yeşil bir tabaka oluştu.
Van ve çevresinde son yıllarda azalan yağışlar ve artan buharlaşma, su seviyesini düşürdü.
Erciş ilçesi Sahilkent mahallesinin 1 kilometrelik bölümünde yoğun yosunlaşma başladı.
Giderek artan yeşil tabaka, endişeye yol açtı.
Uzmanlar, bu durumun göldeki besin tuzlarının fazlalığından kaynaklandığını belirtiyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "Besin tuzları fazla olduğu zaman sıcaklıkla beraber uygun ortamı buluyor ve çoğalmaya başlıyor. Şu anda Van Gölü için çok ciddi bir tehlike söz konusu değil çünkü burada gördüğümüz miktar, normal görülenlerden çok az bir alanı kaplıyor. Bu aslında bir değişimin işaretini oluşturuyor" dedi.
Göle giren kirliliğin dışarı çıkma şansı olmadığının altını çizen Akkuş, "Bu sebepten Van Gölü kenarındaki bütün arıtmaların tam kapasite olarak çalışması, göle tek damla kirliliğin girmemesi lazım" diye konuştu.
Yosunların daha geniş bir alana yayılmaması için bir an önce önlem alınması gerektiği belirtiliyor.