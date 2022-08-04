Van Gölü yosun tuttu

Van Gölü'nün yüzeyi yoğun bir yosun tabakasıyla kaplandı. Uzmanlara göre yosun tabakası besin tuzlarının fazlalığından kaynaklanıyor. Şimdilik ufak bir alanda olsa da yosun tabakasının gölün geneline yayılmaması için önlem alınması gerektiği belirtiliyor.

Haberler - DHA 04.08.2022 - 12:27 | Son Güncelleme : 04.08.2022 - 12:38

Van Gölü yosun tuttu - 1

'nin en büyük gölü Van Gölü'nün yüzeyinde yosunlaşma nedeniyle yeşil bir tabaka oluştu.

Van Gölü yosun tuttu - 2

Van ve çevresinde son yıllarda azalan yağışlar ve artan buharlaşma, su seviyesini düşürdü.

Van Gölü yosun tuttu - 3

Erciş ilçesi Sahilkent mahallesinin 1 kilometrelik bölümünde yoğun yosunlaşma başladı.

Van Gölü yosun tuttu - 4

Giderek artan yeşil tabaka, endişeye yol açtı.

Uzmanlar, bu durumun göldeki besin tuzlarının fazlalığından kaynaklandığını belirtiyor.

Van Gölü yosun tuttu - 5

Konuyla ilgili açıklama yapan Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "Besin tuzları fazla olduğu zaman sıcaklıkla beraber uygun ortamı buluyor ve çoğalmaya başlıyor. Şu anda Van Gölü için çok ciddi bir tehlike söz konusu değil çünkü burada gördüğümüz miktar, normal görülenlerden çok az bir alanı kaplıyor. Bu aslında bir değişimin işaretini oluşturuyor" dedi.

Van Gölü yosun tuttu - 6

Göle giren kirliliğin dışarı çıkma şansı olmadığının altını çizen Akkuş, "Bu sebepten Van Gölü kenarındaki bütün arıtmaların tam kapasite olarak çalışması, göle tek damla kirliliğin girmemesi lazım" diye konuştu.

Van Gölü yosun tuttu - 7

Yosunların daha geniş bir alana yayılmaması için bir an önce önlem alınması gerektiği belirtiliyor.

Van Gölü yosun tuttu - 8

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER