Van Gölü'nde flamingolar göç etmedi

İran'ın Urmiye Gölü'nden her yıl nisan aylarında Van Gölü havzasındaki sulak alanlara gelen flamingolar, iklim şartları nedeniyle bu sene Afrika ülkelerine göç etmedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü de koruma amaçlı ek tedbirler aldı. Görevliler, kaçak avcıların göçmen kuşların olduğu sazlıklara girmemeleri için devriye yaparken bir taraftan da bölgeyi drone, fotoğraf makinesi, teleskop ve dürbünle sürekli gözetliyor.

Van Gölü'nde flamingolar göç etmedi - 1

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, flamingolar için de önemli konaklama yerlerinden biri.

TÜRKİYE HABERLERİ

Van Gölü'nde flamingolar göç etmedi - 2

Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden nisan aylarında gelip Van Gölü Havzası'nda bir süre konaklayan flamingolar, kasım ayı sonlarına doğru ise daha sıcak olan Afrika ülkelerine göç ediyor.

Van Gölü'nde flamingolar göç etmedi - 3

Ancak bu yıl kış aylarının daha sıcak geçmesi nedeniyle bir grup flamingo, Gevaş ilçesinin kırsal Göründü Mahallesi'nde sazlık alanlardan ayrılmadı.

Van Gölü'nde flamingolar göç etmedi - 4

Kış aylarını geçirmek için gelen kuğu sayısında ise azalma yaşandı.

Van Gölü'nde flamingolar göç etmedi - 5

Bölgeden gitmeyen 180 flamingo, gelen 9 kuğu, yaban kazları ve ördeklerin güvenle kalmalarının sağlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü de bazı ek tedbirler aldı.

Van Gölü'nde flamingolar göç etmedi - 6

Görevli ekipler, kaçak avcıların göçmen kuşların bulunduğu bölgeye girmemeleri için sürekli devriye görevi yaparken, bir taraftan da drone, fotoğraf makinesi, teleskop ve dürbün kullanarak gözetleme yapıyor.

Van Gölü'nde flamingolar göç etmedi - 7
Van Gölü'nde flamingolar göç etmedi - 8
Van Gölü'nde flamingolar göç etmedi - 9
Van Gölü'nde flamingolar göç etmedi - 10
Van Gölü'nde flamingolar göç etmedi - 11
Van Gölü'nde flamingolar göç etmedi - 12
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