Van Gölü'nde flamingolar göç etmedi
İran'ın Urmiye Gölü'nden her yıl nisan aylarında Van Gölü havzasındaki sulak alanlara gelen flamingolar, iklim şartları nedeniyle bu sene Afrika ülkelerine göç etmedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü de koruma amaçlı ek tedbirler aldı. Görevliler, kaçak avcıların göçmen kuşların olduğu sazlıklara girmemeleri için devriye yaparken bir taraftan da bölgeyi drone, fotoğraf makinesi, teleskop ve dürbünle sürekli gözetliyor.
Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, flamingolar için de önemli konaklama yerlerinden biri.