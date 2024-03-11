Van Gölü'nde tehlike çanları çalmaya devam ediyor | Limanlar kullanılamaz hale geliyor
Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle Van Gölü'nün kıyı şeridinde sular çekilmeye devam ederken göldeki limanlar da kullanılamaz hale geliyor. Uzmanlar, limanlarda derinleştirme çalışmalarının yapıldığını ifade ederken orta ve uzun vadede bu limanların çoğu tekrar gölün tabanındaki siltasyon malzemesiyle dolacağını ya da göl seviyesindeki düşüşle teknelerin limana girişinin mümkün olmayacağını söyledi.
Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, yaklaşık 10 yıldır küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan buharlaşmadan dolayı alarm veriyor.