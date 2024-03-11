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Van Gölü'nde tehlike çanları çalmaya devam ediyor | Limanlar kullanılamaz hale geliyor

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle Van Gölü'nün kıyı şeridinde sular çekilmeye devam ederken göldeki limanlar da kullanılamaz hale geliyor. Uzmanlar, limanlarda derinleştirme çalışmalarının yapıldığını ifade ederken orta ve uzun vadede bu limanların çoğu tekrar gölün tabanındaki siltasyon malzemesiyle dolacağını ya da göl seviyesindeki düşüşle teknelerin limana girişinin mümkün olmayacağını söyledi.

Van Gölü'nde tehlike çanları çalmaya devam ediyor | Limanlar kullanılamaz hale geliyor - 1

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, yaklaşık 10 yıldır küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan buharlaşmadan dolayı alarm veriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Van Gölü'nde tehlike çanları çalmaya devam ediyor | Limanlar kullanılamaz hale geliyor - 2

Göldeki çekilme ise en çok balıkçı limanlarını olumsuz etkiliyor.

Van Gölü'nde tehlike çanları çalmaya devam ediyor | Limanlar kullanılamaz hale geliyor - 3

Yetkililer göldeki çekilmeden kaynaklı balıkçılık faaliyetlerinin sorunsuz gerçekleşmesi için limanlarda derinleştirme çalışması yapıyor. Ancak uzmanlar, bu çalışmaların sadece kısa vadede bir çözüm olabileceğini savunuyor.

Uzmanlar, çekilmenin devam etmesiyle birlikte Van Gölü’ne özgü limanların tasarlanması gerektiğini belirtiyor.

Van Gölü'nde tehlike çanları çalmaya devam ediyor | Limanlar kullanılamaz hale geliyor - 4

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, kapalı bir havza olan Van Gölü Havzası’nın bazı dezavantajları olduğunu belirtti.

Van Gölü'nde tehlike çanları çalmaya devam ediyor | Limanlar kullanılamaz hale geliyor - 5

Bu dezavantajlardan bir tanesinin de yıl içerisindeki seviye farklılıkları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Van Gölü’nün seviyesi yağışlı dönemlerde yükselirken, kurak dönemlerde ise çekilir. Dolayısıyla bu durum en çok limanlara giriş çıkış yapan tekneleri etkiler. Ancak son 10 yıldır havzada yaşanan iklim değişikliğinden kaynaklı şiddetli buharlaşma tüm sulak alanları etkiledi. Bu durum küçük göllerin kurumasına, büyük göllerin ise alan kaybetmesine neden oldu. Dolayısıyla bütün limanlar da bu süreçten olumsuz etkilendi.” dedi.

Van Gölü'nde tehlike çanları çalmaya devam ediyor | Limanlar kullanılamaz hale geliyor - 6

Limanların etkin bir şekilde kullanılabilmesi için bir takım çalışmaların yapıldığını dile getiren Alaeddinoğlu, “Şu an limanlarda derinleştirme çalışmaları yapılıyor. Yaşanan kuraklık ve göldeki çekilme, limanlara sağlıklı şekilde giriş çıkışların önüne geçecek." diye konuştu.

Van Gölü'nde tehlike çanları çalmaya devam ediyor | Limanlar kullanılamaz hale geliyor - 7

Çalışmaların kısa vadede bir çözüm olarak görülebileceğinin de altını çizen Alaeddinoğlu, "Ancak orta ve uzun vadede bu limanların çoğu tekrar gölün tabanındaki siltasyon malzemesiyle dolacak ya da göl seviyesi düştükçe teknelerin limana girişi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla limanın derin olması da bir şey ifade etmeyecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

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