Van Gölü'ndeki çekilme görüntülendi

Van Gölü'ndeki çekilme nedeniyle su altındaki bazı alanlar kara parçasına dönüşürken, geçen yıl ve bugünlerde çekilen fotoğraflar aradaki farkı gösterdi. Küresel ısınmanın olumsuz etkilediği gölde, daha önce su altında olan bölgeler çekilmeden kara parçasına dönüştü.

Haberler - DHA 05.12.2021 - 14:38

Van Gölü'ndeki çekilme görüntülendi - 1

Van Gölü'nde geçen yıllara oranla sıcaklığın yükselmesine bağlı gelişen aşırı buharlaşma, bölgedeki baraj, akarsu ve su kaynaklarının yanı sıra gölün seviyesinde büyük düşüş yaşanmasına neden oldu.

Van Gölü'ndeki çekilme görüntülendi - 2

'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde suyun sığ olduğu noktalarda yer yer 2 kilometreye kadar çekilmeler oldu.

(Geçen yıl çekilen fotoğrafta yolun iki etrafının su altında olduğu görülüyor.)

Van Gölü'ndeki çekilme görüntülendi - 3

Küresel ısınmanın olumsuz etkilediği gölde, farklı zamanlarda drone ile görüntülenen noktaların aynı açıdan çekilen yeni görüntüleri hem mevsimlerin değişken yüzünü hem de çekilmenin boyutlarını ortaya koydu.

Van Gölü'ndeki çekilme görüntülendi - 4

Daha önce su altında olan birçok bölge çekilmeden dolayı kara parçasına dönüştü.

Van Gölü'ndeki çekilme görüntülendi - 5

2020

Geçen yıl çekilen fotoğraf karesi.

Van Gölü'ndeki çekilme görüntülendi - 6

2021

Aynı bölgenin bugünkü hali.

Van Gölü'ndeki çekilme görüntülendi - 7
Van Gölü'ndeki çekilme görüntülendi - 8
Van Gölü'ndeki çekilme görüntülendi - 9

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