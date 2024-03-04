Van Gölü'ndeki korkutan buharlaşma: "Kullanılmaz hale gelecek"

"GÖL ALAN KAYBETMEYE DEVAM EDECEK"

Prof. Dr Alaeddinoğlu, göldeki çekilme ile limanların da alan kaybettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Teknelerin limana girmesi mümkün değil. Aynı zamanda dalgalarla beraber gölün altında mevcut kum buralara doğru geliyor. Bütün bunlar, limanların kullanılamaz hale gelmesine neden oluyor. Önümüzdeki sürece baktığımızda, göl alan kaybetmeye devam edecek mi? Evet, edecek. Çünkü önümüzde küresel iklim değişikliğinden kaynaklı bir buharlaşma olacak. Bu buharlaşma suyun kaybolmasına, dolayısıyla alan kaybolmasına yol açacak. Göl, seviye kaybedecek. Dolayısıyla buralarda yapılan bütün çalışmalar belki şimdilik bir formül, bir çözüm olarak ortaya çıkabilir. Limanda bir derinlik çalışması yapılıyor. Belki çok daha farklı formüller geliştirmek mümkün olabilir. Van Gölü, yaz aylarında yaşanan o kuraklık ve buharlaşmanın etkisiyle sürekli alan kaybedecek. Önümüzdeki on yıllar boyunca bu devam edecek. Bu alan kaybı ile gölün çevresindeki bütün limanlar, buna küçük balıkçı limanları da dahil olmak üzere hepsinde benzer sorunlar yaşayacağız. Yeniden temizleme, yeniden çamur çıkarma veya yer değişikliği gündeme gelecek. Muhtemelen limanlar daha göle doğru uzayacak. Mevcut limanlar belki iptal edilecek, daha açıkta gölün derinliğinin müsait olduğu alanlarda yeni limanların kurulması gündeme gelecek. Belki sabit değil, göl seviyesine bağlı olarak hareket eden iskeleler ile alan yönetilmeye çalışılacak. Yapılan çalışmalar uzun soluklu çözüm olmayacak. Bunlar ancak kısa vadeli çözümler olur."