Van Gölü'nden sevindiren haber
Van’da kurak geçen kışın ardından şubat ve mart aylarında yoğun kar yağışının, nisan ayında ise yağmurun etkili olması Van Gölü’nün su seviyesinde iyileşmeye neden oldu.
Dünyanın sodalı en büyük gölü olan Van Gölü, 2019-2023 yılları arasında küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde su kaybı yaşadı.
Bu yılın ilk 4 ayında yağışların yoğun miktarda düşmesi ise Van Gölü’nün seviye kaybı için umut oldu. Son 30 yılın en bereketli yılını yaşayan havza, ihtiyaç duyduğu suya kavuşmuş oldu.