Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak
Cana yakınlıkları, ipeksi tüyleri ve farklı göz renkleriyle Türkiye'nin önemli değerleri arasında bulunan Van kedilerini korumak için Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden bir çalışma yürütülüyor. Kurumun müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Her yıl bir önceki yılı geçme gibi bir hedefimiz mevcut. Geçen yıl 150 yavru merkezimizde dünyaya geldi, bu yıl bu sayının üstüne çıkmayı hedefliyoruz." dedi.
Van kedileri, YYÜ yerleşkesindeki Kedi Villası'nda koruma altında tutuluyor.