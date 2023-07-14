Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak

Şu ana kadar 100 yavru kedinin doğduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:



"Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi yıl boyunca 3 dönem doğum yaptıran bir merkez. Birinci doğum dönemindeki yavrular 3 aylık oldu. Yavruların testleri yapılıyor. Bu testlerden sonra damızlığa ayrılacaklar ve satışa çıkarılacaklar ayrılıyor. Bu süreç yıl boyunca devam edecek. Her yıl bir önceki yılı geçme gibi bir hedefimiz mevcut. Geçen yıl 150 yavru merkezimizde dünyaya geldi, bu yıl bu sayının üstüne çıkmayı hedefliyoruz.