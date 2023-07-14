Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak

Cana yakınlıkları, ipeksi tüyleri ve farklı göz renkleriyle Türkiye'nin önemli değerleri arasında bulunan Van kedilerini korumak için Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden bir çalışma yürütülüyor. Kurumun müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Her yıl bir önceki yılı geçme gibi bir hedefimiz mevcut. Geçen yıl 150 yavru merkezimizde dünyaya geldi, bu yıl bu sayının üstüne çıkmayı hedefliyoruz." dedi.

Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak - 1

Van kedileri, YYÜ yerleşkesindeki Kedi Villası'nda koruma altında tutuluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak - 2

Buradaki özel odalarda özenle bakımları yapılan, yıllardır yürütülen çalışmalarla saf ırk sayıları yükseltilen kediler, bu yılın ilk doğum döneminde 100 yavru doğurdu.

Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak - 3

Testleri ve aşıları yapılan, kimlikleri çıkarılan yavru kedilerden göz renkleri farklı olanlar damızlık için, göz renkleri aynı olanlar da belirli bir ücret karşılığında sahiplendirilmek üzere ayrıldı.

Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak - 4

"MERKEZDE YIL BOYUNCA 3 DÖNEM DOĞUM GERÇEKLEŞİYOR"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bu yılın ilk doğum döneminin tamamlandığını ve 2 dönem daha doğumların gerçekleşeceğini söyledi.

Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak - 5

Şu ana kadar 100 yavru kedinin doğduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi yıl boyunca 3 dönem doğum yaptıran bir merkez. Birinci doğum dönemindeki yavrular 3 aylık oldu. Yavruların testleri yapılıyor. Bu testlerden sonra damızlığa ayrılacaklar ve satışa çıkarılacaklar ayrılıyor. Bu süreç yıl boyunca devam edecek. Her yıl bir önceki yılı geçme gibi bir hedefimiz mevcut. Geçen yıl 150 yavru merkezimizde dünyaya geldi, bu yıl bu sayının üstüne çıkmayı hedefliyoruz.

Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak - 6

Yavruların aşılanmadan önce insanlarla temasına izin verilmediğini ifade eden Kaya, "Yavrunun annesinden ayrılması 2,5 aylıkken gerçekleşir. Anneden bağımsızlaşan yavru önce kum eğitimi alıyor, katı gıdaya geçiyor ve sonrasında toplu yaşama alıştırmaya başlıyoruz." diye konuştu.

Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak - 7
Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak - 8

Ziyaretçilerden Suat Barçak, Van kedilerinin diğer kedilere göre farklı olduğunu belirterek, "Kedi Villası'na geldik. Göz renkleri çok dikkat çekici. Yavruları çok tatlı. Herkesin görmesini tavsiye ederiz." dedi.

Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak - 9
Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak - 10
Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak - 11
Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak - 12
Van kedileri için koruma projesi: Yavru sayıları her yıl artacak - 13
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