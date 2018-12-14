Van'da 3 bin rakımda karla mücadele

1 Van'da çığ düşmesi, kar ve tipi nedeniyle kapanan Bahçesaray yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

2 Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Müdürlüğü ekipleri çığ, kar ve tipi sonrası kapanan Van-Bahçesaray yolunun açılması için çalışma başlattı.

3 Yollarının sürekli kapanması nedeniyle "dokuzuncu gezegen" adı verilen ilçenin 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde gece ve gün boyu yürütülen çalışma sonrası yol ulaşıma açıldı.

4 Tek şeritten trafiğin sağlandığı yolda genişletme çalışmalarına devam eden ekipler, araçlarıyla yolda mahsur kalan sürücüleri de kurtardı.

5 Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu, Karabet Geçidi'ne gelerek karayolları ekiplerince yürütülen çalışmaları inceledi.

6 Yetkililerden bilgi alan Şatıroğlu, Bahçesaray'ın zorlukları, karı ve doğasıyla güzel bir ilçe olduğunu söyledi.

7 Karayolları ekiplerinin tipi sonrası sabaha kadar çalışarak yolu tek şeritten ulaşıma açtığını belirten Şatıroğlu, bugün akşama kadar yol genişletme çalışmalarının da tamamlanacağını aktardı.

8 Gösterdikleri gayretten dolayı ekiplere teşekkür eden Şatıroğlu, şöyle konuştu:

9 "Bu bir kader. Bunun güzelliklerini yaşamak lazım. Bu kader bizi kötüye değil, güzelliklere götürüyor. Bahçesaray'ın güzelliği bu. İnsanları Bahçesaray'a davet ediyorum. Bu güzellikleri görsünler. Valiliğimize, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerine yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. 7 gün 24 saat görevdeler. Biz de Kaymakamlık olarak gereken desteği veriyoruz. Biz kaderimizi gülerek karşılıyoruz."

10 Şatıroğlu, geçmiş yıllarda yatırımların yetersiz kalmasından dolayı Bahçesaray'ın sürekli gündeme geldiğini anımsatarak, "Devletin kaynakları son kuruşuna kadar burada değerlendiriliyor. Devlet büyüklüğünü gösteriyor. Devlet tüm imkanlarıyla burada. Çalışma sürecini etkileyen durumların dışında yolumuz sürekli açık" dedi.

11