Van'da 3 bin rakımda karla mücadele
Anadolu Ajansı
Çığ düşmesi, kar ve tipi nedeniyle kapanan Van-Bahçesaray yolu, karayolları karla mücadele ekiplerinin 2 bin 985 rakımlı bölgedeki yoğun çalışması sonucu açıldı.
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1Van'da çığ düşmesi, kar ve tipi nedeniyle kapanan Bahçesaray yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
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2Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Müdürlüğü ekipleri çığ, kar ve tipi sonrası kapanan Van-Bahçesaray yolunun açılması için çalışma başlattı.
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3Yollarının sürekli kapanması nedeniyle "dokuzuncu gezegen" adı verilen ilçenin 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde gece ve gün boyu yürütülen çalışma sonrası yol ulaşıma açıldı.
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4Tek şeritten trafiğin sağlandığı yolda genişletme çalışmalarına devam eden ekipler, araçlarıyla yolda mahsur kalan sürücüleri de kurtardı.
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5Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu, Karabet Geçidi'ne gelerek karayolları ekiplerince yürütülen çalışmaları inceledi.
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6Yetkililerden bilgi alan Şatıroğlu, Bahçesaray'ın zorlukları, karı ve doğasıyla güzel bir ilçe olduğunu söyledi.
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7Karayolları ekiplerinin tipi sonrası sabaha kadar çalışarak yolu tek şeritten ulaşıma açtığını belirten Şatıroğlu, bugün akşama kadar yol genişletme çalışmalarının da tamamlanacağını aktardı.
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8Gösterdikleri gayretten dolayı ekiplere teşekkür eden Şatıroğlu, şöyle konuştu:
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9"Bu bir kader. Bunun güzelliklerini yaşamak lazım. Bu kader bizi kötüye değil, güzelliklere götürüyor. Bahçesaray'ın güzelliği bu. İnsanları Bahçesaray'a davet ediyorum. Bu güzellikleri görsünler. Valiliğimize, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerine yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. 7 gün 24 saat görevdeler. Biz de Kaymakamlık olarak gereken desteği veriyoruz. Biz kaderimizi gülerek karşılıyoruz."
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10Şatıroğlu, geçmiş yıllarda yatırımların yetersiz kalmasından dolayı Bahçesaray'ın sürekli gündeme geldiğini anımsatarak, "Devletin kaynakları son kuruşuna kadar burada değerlendiriliyor. Devlet büyüklüğünü gösteriyor. Devlet tüm imkanlarıyla burada. Çalışma sürecini etkileyen durumların dışında yolumuz sürekli açık" dedi.
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