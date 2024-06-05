Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi: Kare kare operasyon görüntüleri

Teröristlerden birinin Başkale kırsalında sözde sorumlu düzeydeki "Demhat Şero Welat" kod adlı İlyas Ayaz olduğu tespit edildi. Diğer iki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları ise devam ediyor.

SİHA'lar teröristlerin yeri tespit edildikten sonra ATAK helikopterleriyle bölgenin keşfi yapıldı.