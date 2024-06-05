Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi: Kare kare operasyon görüntüleri
Van’ın Başkale kırsalında jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-41’ operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildi. İşte kare kare SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirilen operasyon...
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Başkale kırsalında “Bozdoğan-41” operasyonu düzenlendi.