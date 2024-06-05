Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi: Kare kare operasyon görüntüleri

Van’ın Başkale kırsalında jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-41’ operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildi. İşte kare kare SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirilen operasyon...

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi: Kare kare operasyon görüntüleri - 1

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Başkale kırsalında “Bozdoğan-41” operasyonu düzenlendi.

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Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi: Kare kare operasyon görüntüleri - 2

SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 BTÖ mensubu terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi: Kare kare operasyon görüntüleri - 3

Teröristlerden birinin Başkale kırsalında sözde sorumlu düzeydeki "Demhat Şero Welat" kod adlı İlyas Ayaz olduğu tespit edildi. Diğer iki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları ise devam ediyor.

SİHA'lar teröristlerin yeri tespit edildikten sonra ATAK helikopterleriyle bölgenin keşfi yapıldı. 

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi: Kare kare operasyon görüntüleri - 4

Sonrasında uçaklarla bölge bombalandı.

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi: Kare kare operasyon görüntüleri - 5
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi: Kare kare operasyon görüntüleri - 6
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi: Kare kare operasyon görüntüleri - 7

Bazı alanlarda da ATAK helikopterleri atışlarla destek verdi.

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi: Kare kare operasyon görüntüleri - 8
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi: Kare kare operasyon görüntüleri - 9

Ardından tespit çalışmaları için JÖH ve Jandarma Komando timleri hedef bölgesine gönderildi.

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi: Kare kare operasyon görüntüleri - 10
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