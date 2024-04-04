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Van’da olaylar sona erdi, yapılan çağrılarla sokaklar temizlenmeye başlandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun DEM Parti’nin itirazını kabul edip Van’da mazbatayı Abdullah Zeydan’a vermesinin ardından kentte dün kutlamalar yapılmıştı. Şehirde bugün temizlik vardı. Van İnşaat Mühendisleri Odası’nın çağrısıyla başlatılan temizlik çalışmalarına halk da destek verdi.

Van’da olaylar sona erdi, yapılan çağrılarla sokaklar temizlenmeye başlandı - 1

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı’nın seçime 2 gün kala yaptığı itirazla geri alınmasının ardından 2 gün süren olaylar yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Van’da olaylar sona erdi, yapılan çağrılarla sokaklar temizlenmeye başlandı - 2

Dün akşam saatlerinde ise Yüksek Seçim Kurulu, DEM Parti2nin yaptığı itirazı oy çokluğuyla kabul edip, kentte mazbatanın Abdullah Zeydan’a verilmesine karar verdi.

Kararın açıklanmasının ardından partililer cadde ve sokaklara çıkıp gece geç saatlere kadar kutlama yaptı.
Van’da olaylar sona erdi, yapılan çağrılarla sokaklar temizlenmeye başlandı - 3

Kentte 2 gün süren olaylar ve sonrasındaki kutlamalar nedeniyle tahrip olan ve kirlenen yolların temizlenmesi için sosyal medya hesaplarından “Van’ı biz temizleyelim.” mesajlarıyla paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Van’da olaylar sona erdi, yapılan çağrılarla sokaklar temizlenmeye başlandı - 4

Bunun üzerine Van İnşaat Mühendisleri Odası da çağrı yaparak temizlik çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

Van’da olaylar sona erdi, yapılan çağrılarla sokaklar temizlenmeye başlandı - 5

Sabah saatlerinde caddelere çıkan oda üyeleri temizlik çalışmalarına başladı ve katılmak isteyenlere de maske, eldiven ve çöp poşeti dağıttı.

Van’da olaylar sona erdi, yapılan çağrılarla sokaklar temizlenmeye başlandı - 6

Çalışmaları gören bölge halkı da temizliğe destek verdi.

Van’da olaylar sona erdi, yapılan çağrılarla sokaklar temizlenmeye başlandı - 7
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