Van’da olaylar sona erdi, yapılan çağrılarla sokaklar temizlenmeye başlandı
Yüksek Seçim Kurulu’nun DEM Parti’nin itirazını kabul edip Van’da mazbatayı Abdullah Zeydan’a vermesinin ardından kentte dün kutlamalar yapılmıştı. Şehirde bugün temizlik vardı. Van İnşaat Mühendisleri Odası’nın çağrısıyla başlatılan temizlik çalışmalarına halk da destek verdi.
Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı’nın seçime 2 gün kala yaptığı itirazla geri alınmasının ardından 2 gün süren olaylar yaşandı.