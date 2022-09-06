Van'daki Kırgız Türkleri ülkelerinin 31. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

Mahalle sakinlerinden Melek Tanyeli de ülkelerinin bağımsızlık yıl dönümünü kutladıklarını ifade ederek, "Misafirlerimizle güzel vakit geçirdik, çok eğlendik. İlk defa böyle bir etkinlikte yer aldık. Aylarca bu etkinlik için hazırlanmıştık. Çok güzel oldu." diye konuştu.

Fotoğraf tutkunu Emine Galiç Şengöz de "Ulupamir halkı kendi kültürlerine özgü gösteriler düzenledi. Biz de arkadaşlarımızla buraya gelip kültürlerini daha yakından tanıma ve gösterileri fotoğraflama imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.