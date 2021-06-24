Van'da yüzde 70 seviyelerinde kuraklık yaşanıyor

DHA 24.06.2021 - 15:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) kuraklık ve sıcaklık raporuna göre, Doğu Anadolu'nun da bulunduğu bazı bölgelerde 'şiddetli', 'çok şiddetli' ve 'olağanüstü' kuraklık olduğu görülürken, yağışlarda ise 2020 yılı Mayıs ayına göre yüzde 70 azalma gerçekleşti.
Van'da da bu kuraklığın etkileri görülürken, merkeze 80 kilometre uzaklıktaki Saray ilçesi Dolutaş Mahallesi’nde bulunan ve tarımsal sulamada kullanılan Değirmi Göleti, son yılların en düşük seviyesine indi.
Önceki yıllarda 8 milyon metreküp su barındıran gölet, 4 milyon metreküp kaldı.
İlde yüzde 70 seviyelerinde kuraklık yaşandığını belirten Kartal, "Özellikle yem bitkileri ve arpa buğdaylarda çok sıkıntılarımız var ve verim kaybı çok fazla. Baraj ve göletlerimizde de su olmadığı için çok fazla sulama yapılamadı. Van ve ilçelerinde ziraat odaları olarak rapor hazırladık. Türkiye Ziraat Odaları Genel Merkezi'mize ilettik. Bu yıl yaşanan kuraklık çiftçilerimizi çok zor durumda bıraktı" diye konuştu.