Vapurda yolcunun saçını yakan adam serbest | Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Beykoz’da bir kişi, vapurda hiç tanımadığı 14 yaşındaki M.E.A.’nın saçlarını yaktı. M.E.A. yanan saçını, elleriyle söndürürken ikili arasında arbede yaşandı. Şikayet üzerine gözaltına alınan N.Ç., ifadesinde, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden dolayı kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi. N.Ç., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Vapurda yolcunun saçını yakan adam serbest | Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı - 1

İstanbul Beykoz’da iskeleye yanaşan vapurdaki bir kişi, hiç tanımadığı 14 yaşındaki M.E.A.’nın saçlarını yaktı.

Olay, 9 Eylül Cumartesi günü saat 08.35 sıralarında Sarıyer’den Beykoz’a giden vapurda meydana geldi.

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Vapurda yolcunun saçını yakan adam serbest | Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı - 2

Edinilen bilgiye göre, vapur iskeleye yanaştığı sırada oturduğu yerden kalkan N.Ç., önünde oturan erkek yolcu M.E.A.’nın arkasından geçerken, cebinden çıkardığı çakmakla saçlarını yaktı.

Vapurda yolcunun saçını yakan adam serbest | Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı - 3

Saçının yandığını farkeden M.E.A. panikle yerinden kalkarak elleriyle yanan saçını söndürdü.

Vapurda yolcunun saçını yakan adam serbest | Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı - 4

Ardından N.Ç. ile aralarında arbede yaşandı.

İhbar üzerine İskeleye polis ekipleri geldi. Ekipler, M.E.A. ve N.Ç.’yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
Vapurda yolcunun saçını yakan adam serbest | Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı - 5

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

N.Ç. polis merkezinde verdiği ifadesinde, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden dolayı kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

N.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
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