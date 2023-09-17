Vapurda yolcunun saçını yakan adam serbest | Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Beykoz’da bir kişi, vapurda hiç tanımadığı 14 yaşındaki M.E.A.’nın saçlarını yaktı. M.E.A. yanan saçını, elleriyle söndürürken ikili arasında arbede yaşandı. Şikayet üzerine gözaltına alınan N.Ç., ifadesinde, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden dolayı kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi. N.Ç., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
İstanbul Beykoz’da iskeleye yanaşan vapurdaki bir kişi, hiç tanımadığı 14 yaşındaki M.E.A.’nın saçlarını yaktı.Olay, 9 Eylül Cumartesi günü saat 08.35 sıralarında Sarıyer’den Beykoz’a giden vapurda meydana geldi.