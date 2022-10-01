Vazo desenli yumurtaya ilgi

İlk defa böyle bir durum ile karşılaştığını aktaran Koçlardan, “Kümese yumurtaları toplamaya geldim. 20’ye yakın tavuğumuz var, yumurtaları toplamaya gelince fark etmedim, eve götürüp yıkayınca fark ettim. Yumurtanın üzerinde vazo deseni vardı, yıkadık çıkmadı. Deterjanla yıkadık yine çıkmadı. Bunu saklamayı düşünüyoruz. Daha önce yumurta topladım ama böyle bir şey ile karşılaşmadım, görünce bayağı şaşırdım” şeklinde konuştu.