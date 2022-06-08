Venezuela Devlet Başkanı Maduro Ankara'da

Haberler - Reuters - NTV Haber - Anadolu Ajansı 08.06.2022 - 17:23
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Maduro, daha sonra beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Maduro, deftere, "Bu büyük vatanın kurucusu Mustafa Kemal’in önünde saygılarımı sunmak için bulunuyorum" yazdı.
Maduro'ya, ziyarette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik etti.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Maduro'nun Ankara ziyaretinden kareler...