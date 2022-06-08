Venezuela Devlet Başkanı Maduro Ankara'da

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya geldi, Anıtkabir'i ziyaret etti. İki lider şu anda Beştepe Külliyesi'nde bir görüşme yapıyor.

Haberler - Reuters - NTV Haber - Anadolu Ajansı 08.06.2022 - 17:23

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 'ye gelen , beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Maduro, daha sonra beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Maduro, deftere, "Bu büyük vatanın kurucusu Mustafa Kemal’in önünde saygılarımı sunmak için bulunuyorum" yazdı.

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Maduro, ayrıca "Yaşasın , yaşasın , yaşasın kurtarıcılarımız" dedi.

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Maduro'ya, ziyarette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik etti.

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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

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Maduro'nun Ankara ziyaretinden kareler...

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