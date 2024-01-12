“Veysel amir” vurgununda 3 yeni tutuklama (Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de adı geçiyor)

Piyasa değerinin altında araç satın almak isteyenleri, sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan’ı da kullanarak tuzağa düşüren, hayali “Veysel amir” oyunuyla milyonlarca liralık vurgun yapan çeteye operasyonda yeni gelişmeler var. Polis, soruşturma kapsamında 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrolle 3 şüpheli serbest bırakıldı.

“Veysel amir” vurgununda 3 yeni tutuklama (Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de adı geçiyor) - 1

Türkiye’nin farklı illerinde 73 kişiyi sazan sarmalı yöntemiyle dolandıran, mağdurların güvenini kazanabilmek için de yapılan görüşmelere sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşleri çağıran çeteye operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.

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“Veysel amir” vurgununda 3 yeni tutuklama (Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de adı geçiyor) - 2

6 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından konuyla ilgili devam eden soruşturmada mağdur ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda 6 şüpheli daha belirlendi.

Önceki gün sabaha karşı yapılan operasyonda tespit edilen 6 şüpheli daha yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri yapılan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

“Veysel amir” vurgununda 3 yeni tutuklama (Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de adı geçiyor) - 3

Şüphelilerin evlerinde bulunan bilgisayar ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

“Veysel amir” vurgununda 3 yeni tutuklama (Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de adı geçiyor) - 4

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Berk E., Barış V. ve Ali K. tutuklanırken 2 tutuklu adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bir şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Böylece bugüne kadar dolandırıcılık çetesine yönelik operasyonlarda tutuklanan şüphelilerin sayısı 35’e ulaştı.
“Veysel amir” vurgununda 3 yeni tutuklama (Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de adı geçiyor) - 5

HAYALİ “VEYSEL AMİR”LE VURGUN YAPTILAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı tarafından açıklanan mütalaada İstanbul genelinde dolandırıcılık yaparak menfaat temin etmek maksadıyla belirli bir organizasyon içerisinde hareket eden şahısların paravan olarak oluşturulan şirketler üzerinden faaliyet gösterdikleri belirtildi.

Mütalaada, şüphelilerin ilk aşamada müştekilere tanıdıkları vasıtasıyla ulaşarak, sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan’ı da kullanarak güven kazandıktan sonra vergi dairesi gibi resmi kurum ve kuruluşlardan birim amiri Veysel olarak tanıttıkları şahıs vasıtasıyla ihale yoluyla aldıkları araçları piyasa fiyatının altında bir bedelle sattıklarını söyleyerek ikna ettikleri kaydedildi.
“Veysel amir” vurgununda 3 yeni tutuklama (Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de adı geçiyor) - 6

PARAYI ALIP ORTADAN KAYBOLDULAR

Müştekilere WhatsApp üzerinden araç ve fiyat listesi gönderip teklifte bulunulduğu da açıklanan mütalaada, gönderilen listeden beğendiği araçları almak isteyen müştekilerle anlaşma sağlandığı, şüphelilerin anlaşmaya göre araç bedelinin yüzde 10’u oranında bedeli peşin olarak aracı şirket olduğu belirtilen paravan firmanın hesabına gönderilmesini sağladıkları kaydedildi.

Çete üyelerinin araç ücretleri ve komisyon bedellerini peşin olarak aldıktan sonra çeşitli bahaneler öne sürerek vadettikleri araçları teslim etmedikleri ve aldıkları araç ve komisyon bedelleriyle kayıplara karıştıkları iddiaları üzerine örgütün şeması ve eylemlerinin açığa çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanıldığı açıklandı.

Mütalaada mağdur edilen tüm vatandaşların beyanlarına yer verilirken, örgüt lideri Eren Koç’un Vergi Dairesi, Gümrük İdaresi, Gelir İdaresi müdürü, şefi, yöneticisi Veysel ya da Aydın Bey olarak tanıtıldığı kaydedildi.
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