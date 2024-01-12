“Veysel amir” vurgununda 3 yeni tutuklama (Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de adı geçiyor)
Piyasa değerinin altında araç satın almak isteyenleri, sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan’ı da kullanarak tuzağa düşüren, hayali “Veysel amir” oyunuyla milyonlarca liralık vurgun yapan çeteye operasyonda yeni gelişmeler var. Polis, soruşturma kapsamında 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrolle 3 şüpheli serbest bırakıldı.
Türkiye’nin farklı illerinde 73 kişiyi sazan sarmalı yöntemiyle dolandıran, mağdurların güvenini kazanabilmek için de yapılan görüşmelere sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşleri çağıran çeteye operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.