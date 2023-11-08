VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) her yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Başvuru süreci ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)  ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları geçtiğimiz günlerde alındı. Başvuru işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren öğrenciler, sonuç açıklamasında odaklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

SONUÇ AÇIKLAMASI

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları vgm.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu şekilde;

"16 Ekim 2023 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemlerinde sona gelinmiştir. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak, sorguya açılacaktır.

1 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır.

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 20 Kasım’da sona ermiş ve sonuçlar 14 Aralık’ta erişime açılmıştı.

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

VGM BURS ÜCRETİ

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlendi.

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