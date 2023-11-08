VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) her yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Başvuru süreci ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları geçtiğimiz günlerde alındı. Başvuru işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren öğrenciler, sonuç açıklamasında odaklandı.