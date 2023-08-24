VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim ve ortaöğrenim burs başvuruları bekleniyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2023-2024 eğitim dönemi için ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları bekleniyor. Gözler şimdi üniversite ve lise öğrencilerini yakından ilgilendiren VGM burs başvuru takviminde olacak. İşte, 2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim ve ortaöğrenim burs başvurularında son bilgiler...