VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim ve ortaöğrenim burs başvuruları bekleniyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2023-2024 yılı yükseköğrenim ve ortaöğrenim burs başvuruları bekleniyor. YKS yerleştirme sonuçları ile LGS yerleştirme sonuçlarının ilanı ile beklentisi artan adaylar, kurumdan gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2023-2024 eğitim dönemi için ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları bekleniyor. Gözler şimdi üniversite ve lise öğrencilerini yakından ilgilendiren VGM burs başvuru takviminde olacak. İşte, 2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim ve ortaöğrenim burs başvurularında son bilgiler...