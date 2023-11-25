VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yükseköğrenim bursları ne zaman yatar?

KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) burs başvuru sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Değerlendirilmelerin tamamlanması ardından burs hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek. Peki, VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yükseköğrenim bursları ne zaman yatar?

VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yükseköğrenim bursları ne zaman yatar? - 1

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Başvuru sürecinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri artış gösterdi.

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VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yükseköğrenim bursları ne zaman yatar? - 2

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yapılan açıklamaya göre; KYK burslarından sonra değerlendirilmeye alınan VGM burs başvurularının bu yıl da aralık ayında sonuçlanması bekleniyor.

VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yükseköğrenim bursları ne zaman yatar? - 3

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Burs sonuçlarının açıklanmasının ardından, başvuruda bulunan öğrenciler sonuçlarını https://burs.vgm.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.

VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yükseköğrenim bursları ne zaman yatar? - 4

VGM BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yükseköğrenim bursları ne zaman yatar? - 5

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

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