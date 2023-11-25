VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yükseköğrenim bursları ne zaman yatar?
KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) burs başvuru sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Değerlendirilmelerin tamamlanması ardından burs hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek. Peki, VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yükseköğrenim bursları ne zaman yatar?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Başvuru sürecinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri artış gösterdi.