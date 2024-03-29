Villada soru işaretleriyle dolu patlama: Bir kişi alevler içinde kendini dışarı attı, bir kişinin de cesedi bulundu

Tedavisi süren Vurgun’un ilk ifadesinde, villadaki cesedin M.Ş’ye ait olduğunu söylediği öğrenildi.

Bu kişinin hem kimlik tespiti hem de yangında mı yoksa daha önce başka bir nedenle mi öldüğü, ayrıca patlamanın nedenine ilişkin polis tarafından başlatılan araştırma devam ediyor.