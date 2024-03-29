Villada soru işaretleriyle dolu patlama: Bir kişi alevler içinde kendini dışarı attı, bir kişinin de cesedi bulundu
Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki 3 katlı villada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından villa yanmaya başladı. Villada bahçıvanlık yapan Ali Vurgun isimli kişi alevler içinde kendini dışarı atarken, bodrum katta bir ceset bulundu. Cesedin kime ait olduğu henüz bilinmezken, polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı villada bir kişinin yaralandığı patlama ve yangın sonrası yapılan incelemede, bodrum katında ceset bulundu.