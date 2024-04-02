WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: Nida’yı “MİT personeliyim” diye tehdit etmiş
Mersin’de eski sevgilisi olan intörn doktor Nida Nur Nergis’i pompalı tüfekle vurup, bir bacağının ampute edilmesine neden olan Ersin Karakuş’un genç kadını “MİT personeliyim.” diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı. WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girerken, mahkeme heyeti, ruh sağlığının yerinde olmadığını savunan Karakuş hakkında rapor istedi.
Mersin’de intörn doktor Nida Nur’u silahla vuran eski sevgilisi Ersin Karakuş’un genç kadını “MİT personeliyim.” diye tehdit ettiği ortaya çıktı.
Olay, geçen yıl 23 Ekim günü Yenişehir ilçesinde meydana geldi.
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde teknisyen olan Ersin Karakuş, aynı hastanede intörn doktor olan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz’in evinin bulunduğu sokağa gitti.
Burada bir süre araçta bekleyen Karakuş, evine doğru yürüyen eski sevgilisi Nergiz’i görünce inip, pompalı tüfekle 6 el ateş etti.