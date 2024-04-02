WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: Nida’yı “MİT personeliyim” diye tehdit etmiş

“BİR BACAĞINI KAYBETTİ, DİĞERİNİ DE KAYBETMEK ÜZERE”

Davanın ikinci duruşması, bugün 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya tedavisi süren Nergiz katılmazken, Karakuş tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada Nergiz’in ablası R.A., tanık sıfatıyla dinlendi. Olayı akşam saatlerinde annesinin kendisini aramasıyla öğrendiği söyleyen R.A., “Olaydan sonra bana ses kaydı attı. Ses kaydında kardeşimi vurduğunu söylüyordu. Herhangi bir tanışıklığımız yok. Olay sonrasında kardeşim bana şahsın kendisini tehdit ettiğini anlattı. Kardeşim zor durumda. Bir bacağını kaybetti, diğerini de kaybetmek üzere. En ağır cezayı almasını istiyorum.” dedi.