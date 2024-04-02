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WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: Nida’yı “MİT personeliyim” diye tehdit etmiş

Mersin’de eski sevgilisi olan intörn doktor Nida Nur Nergis’i pompalı tüfekle vurup, bir bacağının ampute edilmesine neden olan Ersin Karakuş’un genç kadını “MİT personeliyim.” diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı. WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girerken, mahkeme heyeti, ruh sağlığının yerinde olmadığını savunan Karakuş hakkında rapor istedi.

WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: Nida’yı “MİT personeliyim” diye tehdit etmiş - 1

Mersin’de intörn doktor Nida Nur’u silahla vuran eski sevgilisi Ersin Karakuş’un genç kadını “MİT personeliyim.” diye tehdit ettiği ortaya çıktı.

Olay, geçen yıl 23 Ekim günü Yenişehir ilçesinde meydana geldi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde teknisyen olan Ersin Karakuş, aynı hastanede intörn doktor olan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz’in evinin bulunduğu sokağa gitti.

Burada bir süre araçta bekleyen Karakuş, evine doğru yürüyen eski sevgilisi Nergiz’i görünce inip, pompalı tüfekle 6 el ateş etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: Nida’yı “MİT personeliyim” diye tehdit etmiş - 2

Saçmaların isabet ettiği Nergiz, ağır yaralandı.

Nida Nur Nergiz, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Nergiz'in sağ bacağı, diz üstünden ampute edildi.

Olaydan 1 gün sonra yakalanan Karakuş ise tutuklandı.
WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: Nida’yı “MİT personeliyim” diye tehdit etmiş - 3

KARDEŞİNİ ARAYIP, OLAYI İTİRAF ETTİ

Ersin Karakuş hakkında kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Mersin 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Karakuş’un işten çıktıktan sonra evine giden Nergiz’e sokakta tüfekle ateş ettiği belirtilen iddianamede, öldürme kastıyla hareket ettiği ifade edildi.

İddianamede, sanığın olaydan sonra intörn doktorun kız kardeşine, “Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyordu.” şeklinde ses kayıtları attığına yer verildi.

WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: Nida’yı “MİT personeliyim” diye tehdit etmiş - 4

“BİR BACAĞINI KAYBETTİ, DİĞERİNİ DE KAYBETMEK ÜZERE”

Davanın ikinci duruşması, bugün 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya tedavisi süren Nergiz katılmazken, Karakuş tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada Nergiz’in ablası R.A., tanık sıfatıyla dinlendi. Olayı akşam saatlerinde annesinin kendisini aramasıyla öğrendiği söyleyen R.A., “Olaydan sonra bana ses kaydı attı. Ses kaydında kardeşimi vurduğunu söylüyordu. Herhangi bir tanışıklığımız yok. Olay sonrasında kardeşim bana şahsın kendisini tehdit ettiğini anlattı. Kardeşim zor durumda. Bir bacağını kaybetti, diğerini de kaybetmek üzere. En ağır cezayı almasını istiyorum.” dedi.
WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: Nida’yı “MİT personeliyim” diye tehdit etmiş - 5

“MİT PERSONELİYİM” TEHDİDİ

Sanık Karakuş, tanığın hakkındaki iddialarını reddetti. Karakuş, Nergiz’in avukatı Uğur Köksal’ın “Hiç MİT’te çalıştınız mı? MİT personeli gibi hareket edip, ‘Seni ve aileni takip ediyorum’ dediniz mi?” sorusuna, “Ruh sağlığım yerinde değildi, o yüzden demiş olabilirim. Benim işim, insan kurtarmak. Tüfeği ayağına doğru tuttum. Saçmalar omuz ve boyun bölgesine sekmiştir” cevabını verdi.

WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: Nida’yı “MİT personeliyim” diye tehdit etmiş - 6

Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, mağdurun sağlık durumuna dair kati rapor ile sanığın ruh sağlığına ilişkin raporun beklenmesine karar verildi.

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