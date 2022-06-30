Yağışlı günler geride kalıyor! (30 Haziran 2022 hava durumu)

Haberler - NTV Haber 30.06.2022 - 11:28 | Son Güncelleme : 30.06.2022 - 11:36
Temmuz ayı ile birlikte ülke genelindeki yağışlar azalacak.
Sıcaklıklarsa yeni ay ile birlikte 3 ila 5 arasında artacak.
Marmara'nın kuzey sahillerinde sıcaklıklar artmaya başladı. Edirne 34, Balıkesir 21 derece.
Ege'de de çok sıcak günler başladı.
Kuşadası, Ayvalık, Çeşme, Bodrum'da sert esen rüzgar, serinlik sağlayacak.
Marmaris'te karayel sabahları hafif, öğleden sonra sert esiyor.
Bodrum 34, Aydın 36, Marmaris 38 derece.
İç Anadolu'da yine sağanak geçişleri var. Bölgede sıcaklık 26-28 derece.
Hafta sonu hava daha sıcak olacak ancak rüzgar da sert esecek.
Akdeniz'in iç kesimlerinde yağmur geçişleri görülebilir. Güneydoğu ve Osmaniye boyunca rüzgarlar sıcak ve sert esiyor.
Adana 33, Gaziantep 25 derece.
Karadeniz'de gün içinde Samsun-Rize arasındaki bölüm ile Bolu tarafında yine yağmur geçişleri olacak. Batı Karadeniz'de heyelan riski bulunuyor.
Doğu Anadolu'da Erzurum-Erzincan Kars'^ta ise kuvvetli yağış geçişleri olacak. Erzurum 26, Malatya 34 derece.
Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) haftalık hava tahmini raporu da bu şekilde paylaştı.