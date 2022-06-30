Yağışlı günler geride kalıyor! (30 Haziran 2022 hava durumu)

Yaz sağanakları ile geçen Haziran, yerini güneşli Temmuz ayına bırakıyor. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz'i olumsuz etkileyen sağanaklar zamanla etkisini yitirirken hafta sonundan itibaren de sıcaklıklar artıyor.

Haberler - NTV Haber 30.06.2022 - 11:28 | Son Güncelleme : 30.06.2022 - 11:36

Yağışlı günler geride kalıyor! (30 Haziran 2022 hava durumu) - 1

Temmuz ayı ile birlikte ülke genelindeki yağışlar azalacak.

Yağışlı günler geride kalıyor! (30 Haziran 2022 hava durumu) - 2

Sıcaklıklarsa yeni ay ile birlikte 3 ila 5 arasında artacak.

Yağışlı günler geride kalıyor! (30 Haziran 2022 hava durumu) - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Marmara'nın kuzey sahillerinde sıcaklıklar artmaya başladı. Edirne 34, Balıkesir 21 derece.

Ege'de de çok sıcak günler başladı. 

Kuşadası, Ayvalık, Çeşme,  Bodrum'da sert esen rüzgar, serinlik sağlayacak. 

Marmaris'te karayel sabahları hafif, öğleden sonra sert esiyor. 

Bodrum 34, Aydın 36, Marmaris 38 derece. 

Yağışlı günler geride kalıyor! (30 Haziran 2022 hava durumu) - 4

İç Anadolu'da yine sağanak geçişleri var.  Bölgede sıcaklık 26-28 derece. 

Hafta sonu hava daha sıcak olacak ancak rüzgar da sert esecek. 

Yağışlı günler geride kalıyor! (30 Haziran 2022 hava durumu) - 5

Akdeniz'in iç kesimlerinde yağmur geçişleri görülebilir. Güneydoğu ve Osmaniye boyunca rüzgarlar sıcak ve sert esiyor. 

Adana 33, Gaziantep 25 derece. 

Karadeniz'de gün içinde Samsun-Rize arasındaki bölüm ile Bolu tarafında yine yağmur geçişleri olacak. Batı Karadeniz'de heyelan riski bulunuyor. 

Yağışlı günler geride kalıyor! (30 Haziran 2022 hava durumu) - 6

Doğu Anadolu'da Erzurum-Erzincan Kars'^ta ise kuvvetli yağış geçişleri olacak. Erzurum 26, Malatya 34 derece.

Yağışlı günler geride kalıyor! (30 Haziran 2022 hava durumu) - 7

Ayrıca,  Genel Müdürlüğü (MGM) haftalık hava tahmini raporu da bu şekilde paylaştı.

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