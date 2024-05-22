Yağışlı hava geri dönüyor! Meteorolojiden 5 il için uyarı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 7 günlük hava tahmin raporuna göre yağışlı hava geri geliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Cuma gününden itibaren mevsim normallerine düşecek. MGM tarafından 5 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bölgelerde 21 Mayıs Çarşamba hava durumu ...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Konya, Eskişehir ve Adana çevreleri, Ankara’nın güney, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.