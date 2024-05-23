Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu

KOCAELİ'DE SAĞANAK VE DOLU

Kocaeli de sağanak yağışın etkili olduğu yerlerden biri oldu.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Kocaeli'de bugün öğle saatlerinde sağanak başladı. Kentin bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar şemsiyeleri ile korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmamak için saçak altlarına sığındı. Kimi vatandaşlar da yağmur altında eğlenceli anlar yaşadı.

Kocaeli'nin turizm merkezi ilçesi Kandıra’ya ise dolu yağdı.