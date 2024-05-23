Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu

Başkent Ankara yeni güne sağanak yağmurla başladı. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Kentteki yağışın akşama doğru şiddetini artırması bekleniyor. İzmir’de ise dolu etkili oldu. Kısa süreli etkili olan dolu, yollarda su birikintisi oluşturdu. Balıkesir’in Edremit ilçesinde aniden bastıran yağmur, iş yerlerinde su baskınları yaşanmasına neden oldu. Güneyde ise çöl tozu var. Antalya’da yüzde 98 nemle birlikte etkili olan toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Ankara yeni güne sağanak yağışla başladı. Başkent Ankara’daki yağışların akşam saatlerine doğru etkisini artırması bekleniyor.

İzmir’de kısa süreli dolu etkili oldu. Dolu nedeniyle Gaziemir’de bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde aniden bastıran yağmur, caddeleri göle çevirdi. Bazı iş yerleri sular altında kaldı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi ile Kars’ta kent merkezinde de dolu ve sağanak etkili oldu.

Antalya ise çöl tozunun etkisi altında… Yüzde 98’lik nemle birlikte etkili olan toz taşınımı, kentte görüş mesafesini düşürdü.

Uyarılar art arda yapıldı: Kuvvetli yağış geliyor (15 il için sarı kod)

TÜRKİYE HABERLERİ

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 2

ANKARA'DA AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Başkent Ankara’da sağanak yağış etkili oluyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak, trafikte kısa süreli aksamalara yol açıyor.

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, il genelinde bugün saat 13.00’ten ertesi gün saat 03.00’e kadar gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 4

Ankara Valiliği de kuvvetli sağanağın neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 5

İZMİR'DE SAĞANAK VE DOLU

İzmir kent merkezinde sağanak etkili olurken, Gaziemir ilçesinde ise dolu yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İzmir’de bugün havanın kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu.

Kent merkezinde saat 11.00 sıralarında sağanak etkili oldu.

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 6

Gaziemir ilçesinde ise aynı saatlerde yağmurla karışık dolu görüldü. Dolu yaklaşık 15 dakika sürdü.

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 7

ANTALYA'DA HEM NEM HEM ÇÖL TOZU

Antalya’da sabah saatlerinde oluşan sis nedeniyle bazı mahallelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Saat 10.00 sıralarında hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 98’e yükseldi.

Yüzey toz konsantrasyonu 98 mikrogram/metreküp ile orta seviyeye ulaşan Antalya’da, toz taşınımı nedeniyle sis yüzeyde daha çok hissedildi.
Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 8

Görüş mesafesinin azalması sebebiyle 25 metre yüksekliğindeki falezlerden deniz zaman zaman görülmedi.

Yüksek katlı binalarda oturanlar, sisle kaplanan apartman balkonundan çevreyi gözlemledi.

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 9

Konyaaltı Sahili ve varyant gibi alanlarda ise turistler sisle kaplanan deniz yüzeyini fotoğraf makineleriyle görüntüledi.

Turistler kentin turistik yerlerinde hatıra fotoğrafı çekti.

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 10

Kenti çevreleyen Beydağları sisten görülemedi.

Caddede yürüyenlerin bazıları tozdan rahatsız olmamak için ağız ve burnunu kapatarak tedbir aldı.

Meteoroloji verilerine göre, sis ve bulutlu havanın gün boyu kentte etkili olması bekleniyor.
Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 11

KOCAELİ'DE SAĞANAK VE DOLU

Kocaeli de sağanak yağışın etkili olduğu yerlerden biri oldu.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Kocaeli'de bugün öğle saatlerinde sağanak başladı. Kentin bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar şemsiyeleri ile korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmamak için saçak altlarına sığındı. Kimi vatandaşlar da yağmur altında eğlenceli anlar yaşadı.

Kocaeli'nin turizm merkezi ilçesi Kandıra’ya ise dolu yağdı.

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 12

KARS'I DOLU VURDU

Kars’ı ceviz büyüklüğünde dolu vurdu. Kentte etkili olan sağanak yağış ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kısa sürede etrafı beyaza bürüyen dolu ekili alanlara da zarar verdi.

Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerini sağanak yağmura bıraktı.

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 13

EDREMİT’TE SU BASKINLARI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü, birçok iş yerini su bastı.

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 14

Saat 12.00 sıralarında aniden basıran yağmur nedeniyle, Çayiçi Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Menderes Bulvarı, Azerbaycan Bulvarı ve İtfaiye Meydanı sular altında kaldı.

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 15

Cumhuriyet Meydanı çevresindeki birçok işyerini su bastı.

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 16

ESKİŞEHİR’İ DOLU VURDU

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde şiddetli yağmur ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak sırasında dolu etkili oldu.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, yayalara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinin isabet ettiği bir otomobilin arka camı kırıldı. Dolu, bazı araçların metal aksamında göçüklere yol açtı.

Dolu nedeniyle sokaktaki elektrik ve haberleşme direklerinde bulunan bazı kablolar koptu, evlerin bahçelerindeki çiçekler zarar gördü.

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 17

BURSA'DA DOLU ETKİLİ OLDU

Sağanak beklenen Bursa’nın Yenişehir ilçesinde başlayan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezindeki halkın otobüs durakları ile iş yerlerine sığındığı dolu yağışı bir süre sonra yerini yağmura bıraktı.

Dolu ve sağanak özellikle ekili arazilerde zarara yol açtı.
Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 18

MANİSA'DA DOLU TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ

Manisa’da etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi.

Salihli ilçesinde saat 14.30’da başlayan yağış yaklaşık 10 dakika sürdü.

Doluya yakalananlar kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı. İlçede bazı ev ve iş yerlerinin çatıları zarar görürken, araçlarda hasar meydana geldi.

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 19

KÜTAHYA'DA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞIŞI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından öğle saatlerinde Tavşanlı ilçesinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri şaşırttı.

Vatandaşlar cep telefonlarıyla dev dolu tanelerini fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı. Bayram Arslan isimli vatandaş, yaklaşık 5 dakika yağan dolunun çok kısa sürede etkili olduğunu söyledi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtınaya karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 20

MUDURNU'DA SAĞANAK YAĞIŞ

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde aniden bastıran yağmur nedeniyle köy yolları göle döndü.

Yağmurun beraberinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle birçok arazide mahsuller zarar gördü.
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde birçok ara sokakta su birikintileri oluştu.

Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yağmurdan sığınacak yer aradı. İlçenin köy yollarında kuvvetli sağanak yağış sebebiyle su birikintileri oluştu. Yağmurun beraberinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle birçok arazide mahsuller zarar gördü.

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 21

SAKARYA'DA DOLU YAĞIŞI

Sakarya'da etkili olan sağanak yüksek kesimlerde dolu şeklinde yağdı. Yeşil alan beyaza bürünürken, bölgede tarım alanları hasar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Sakarya Valiliği, şehir genelinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanakla birlikte oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunmuştu.

Şehir merkezinde aniden bastıran yağış, zaman zaman şiddetini artırarak etkisini sürdürmeye devam ederken, şehrin yüksek kesimlerinde ise dolu etkili oldu. Yeşil alanların bembeyaz olduğu Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde tarım alanlarında hasar meydana geldi.

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 22

SAKARYA'DA SAĞANAK YAĞIŞ

Edirne'de sabah saatlerinde havanın kararmasının ardından hafif şekilde başlayan sağanak yağış belli aralıklarla etkisini artırdı.

Sabahın erken saatlerinde gökyüzü karardı ve yerini sağanağa bıraktı. Zaman zaman etkisini artıran sağanak hazırlıksız yakalananlara zor anlar yaşattı. Yağmur yağacağını bildikleri için hazırlıklı çıktıklarını belirten Samiye Ergüden, yağmura sevindiklerini söyledi.

Yağmura hazırlıklı olduklarını ve şemsiye ile çıktıklarını söyleyen Sedef Bozer Terkos, Edirne'nin dört mevsimi bir arada yaşadığını ama yağmura sevindiklerini belirtti. Yağmurun toprağa can suyu olacağını ve iyi geleceğini aktaran Terkos, yağmurun serinlettiğini ifade etti.

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 23

Yanında şemsiyesi olanlar yağmurdan korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalananlar ise iş yerlerinin altına sığındı.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sağanağın belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 24

ISPARTA'DA SAĞANAK VE DOLU

Isparta'da etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Yaklaşık yarım saat süren dolu ve sağanak, cadde ve sokaklarda taşkınlara neden oldu.

Yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.

Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu - 25

KONYA'DA SAĞANAK VE DOLU

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Acıkuyu Mahallesi'nde yağışla birlikte bazı evlerin bahçeleri ve tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ ve itfaiye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

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