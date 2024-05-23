Yağmur geri döndü: Birçok kentte sağanak ve dolu etkili oldu
Başkent Ankara yeni güne sağanak yağmurla başladı. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Kentteki yağışın akşama doğru şiddetini artırması bekleniyor. İzmir’de ise dolu etkili oldu. Kısa süreli etkili olan dolu, yollarda su birikintisi oluşturdu. Balıkesir’in Edremit ilçesinde aniden bastıran yağmur, iş yerlerinde su baskınları yaşanmasına neden oldu. Güneyde ise çöl tozu var. Antalya’da yüzde 98 nemle birlikte etkili olan toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Ankara yeni güne sağanak yağışla başladı. Başkent Ankara’daki yağışların akşam saatlerine doğru etkisini artırması bekleniyor.
İzmir’de kısa süreli dolu etkili oldu. Dolu nedeniyle Gaziemir’de bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde aniden bastıran yağmur, caddeleri göle çevirdi. Bazı iş yerleri sular altında kaldı.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi ile Kars’ta kent merkezinde de dolu ve sağanak etkili oldu.
Antalya ise çöl tozunun etkisi altında… Yüzde 98’lik nemle birlikte etkili olan toz taşınımı, kentte görüş mesafesini düşürdü.
Uyarılar art arda yapıldı: Kuvvetli yağış geliyor (15 il için sarı kod)