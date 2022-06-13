Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı

Her yağışta Kömürcüler OSB'deki kömür tozlarının derelerden İzmit Körfezi'ne aktığını söyleyen Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, "Maalesef Kömürcüler OSB'den her yağışta olduğu gibi yine aynı görüntüyle karşılaşıyoruz. Çatalçeşme'de toplanan kömür tozları dereler yardımıyla İzmit Körfezi'ni kirletiyor. Ciddi bir kirlilik oluşuyor. Yüzeysel anlamda da yüzlerce metrekare alanı kirletmiş durumda” diye konuştu.