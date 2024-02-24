Yalı Çapkını'nda Ferit'i yıkan karar: Seyran Akın ile ciddi bir yolda olduğunu söyledi

"SENSİZ BİR HAYAT YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Öğrendiği gerçekle ne yapacağını bilemeyen Seyran, Ferit'in görüşme teklifini kabul etti.



Yaşananlar ardından evliliği için mücadele etmeye karar veren Ferit, Seyran'ın gözlerinin içerisine bakarak; "Olan oldu değiştiremeyiz. Ama biz seninle bir şeyleri değiştirebiliriz ve ben sana rağmen sensiz bir hayat yaşamak istemiyorum." dedi.

Babasına bir söz veren Seyran ise onca olan şeyden sonra tekrar bir araya gelmelerinin çok zor olduğunu dile getirdi. Düşünmek için eve dönen Seyran, Ökkeş Ağa ile karşılaştı ancak duydukları ardından büyük bir ikileme düştü. Orhan'ın kurtuluşu için Akın ile görüşmeyi kabul eden Seyran, Ferit ile konuşmaya karar verdi.