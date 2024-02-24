Yalı Çapkını'nda Ferit'i yıkan karar: Seyran Akın ile ciddi bir yolda olduğunu söyledi

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, 23 Şubat tarihinde 59. bölümüyle Star TV izleyicileriyle buluştu. Yalı Çapkını dizisinin son bölümüne; Pelin'in yaşam mücadelesini kazanması, Ökkeş Ağa'nın Orhan'ı cezaevinden çıkarmak için şartı ve Seyran'ın Akın kararı damga vurdu. İşte Yalı Çapkını 59. bölümde yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Ferit'i yıkan karar: Seyran Akın ile ciddi bir yolda olduğunu söyledi - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 59. bölümünde; Kont Ziya'nın konak ziyareti, Serter'in intikam yemini ve Seyran'ın Akın ile görüşmeye devam etme kararı vermesi dikkat çekti.

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Yalı Çapkını'nda Ferit'i yıkan karar: Seyran Akın ile ciddi bir yolda olduğunu söyledi - 2

PELİN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Yalı Çapkını son bölümde; hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakıma alınan ve Ferit ile konuştuğu sırada kalbi duran Pelin, hayata döndürüldü. Bebeğin kendisinden olmadığını öğrenen Ferit abisinin mezarına gitti ve "Bundan sonra nasıl yapacağım, nasıl güveneceğim insanlara, kime güveneceğim? Bak Pelin'e, resmen kandırdı beni. Ölmedi ama benim insanlara olan bütün güvenimi öldürdü." sözleriyle içini döktü.

Yoğun bakımdan çıkarılan Pelin arka arkaya aldığı haberlerle sarsıldı. Zerrin'in; "Biz bebeği doğumda kaybettik" sözleri ardından kriz geçiren Pelin, "bebek Ferit'den değilmiş." açıklamasıyla büyük bir yıkım yaşadı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'i yıkan karar: Seyran Akın ile ciddi bir yolda olduğunu söyledi - 3

KONT ZİYA HALİS AĞA'YI ZİYARETE GELDİ

Cezaevinden çıkmayı beklerken üstüne atılan suç nedeniyle zor günleri devam eden Orhan, bir kez daha diğer mahkumlar tarafından hırpalandı ancak gardiyanın "Kont Ziya'nın selamı var." sözleriyle derin bir nefes aldı.

Daha erken müdahale etmediği için kendisini suçlayan Halis Ağa, eski bir dostu olan Kont Ziya'dan yardım istemişti. Bu yardım talebi ardından Halis Ağa'yı ziyarete gelen Kont Ziya; "Bizim gibi uzun süre düşman olup da yenişemezsen sonunda dost olurmuşsun. Benim içeride adamım var Orhan'a sahip çıkacağız." sözleriyle desteğini dile getirdi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'i yıkan karar: Seyran Akın ile ciddi bir yolda olduğunu söyledi - 4

FERİT İLE SEYRAN YAKINLAŞMASINA KAZIM AĞA'DAN VETO

Fikriye'nin söylediklerinden etkilenen Suna, Ferit ile Seyran arasındaki ilişkinin gidişatını değiştirebilecek önemli hamleler yaptı. İkilinin tekrar yakınlaşmasından korkan Suna, Kazım'ı arayarak Ferit ile Seyran'ın görüşmeye devam ettiği imasında bulundu.

Mezarlık ziyareti ardından birlikte vakit geçiren Ferit ile Seyran birbirlerine daime destek olacaklarına dair duygusal bir konuşma yaparken Kazım Ağa gerçeğiyle yüzleştiler. O sırada Seyran'ı arayan Kazım Ağa, aralarındaki anlaşmayı hatırlatarak Orhan'la ilgili şikayeti geri çekmekten vazgeçebileceğini söyledi. Tedirgin olan Seyran, Ferit'in yanında ayrıldı. Babasıyla bir kez daha karşı karşıya gelen Seyran, kendisi için hazırlanan çalışma odasını görünce yumuşadı ve duygusal anlar yaşadı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'i yıkan karar: Seyran Akın ile ciddi bir yolda olduğunu söyledi - 5

NEVRA KENDİSİNİ HATIRLATTI

Nevra konusunu rafa kaldırmak isteyen Ferit; "Bu sefer akıllandım, şu Nevra meselesini de bir an önce kapatmamız lazım." sözleriyle kararını Abidin'e açıkladı. Ancak Ferit'in hayatından kolay kolay çıkmaya niyeti olmayan Nevra, mağaza konusunu kullanarak Halis Ağa'nın karşısına çıktı.

Mağaza haberini alan Ferit, Halis Ağa'nın; "hem yeni markan, hem de yeni mağazan hayırlı olsun." sözleriyle büyük bir mutluluk yaşadı.

Yalı Çapkını'nda Ferit'i yıkan karar: Seyran Akın ile ciddi bir yolda olduğunu söyledi - 6

SUNA BOŞANMA KARARI ALDI

Halis Ağa'nın "Maalesef beceremedim, beceremiyorum da... Orhan'ı içerden çıkarmaya gücüm yetmiyor." açıklaması ardından Kaya'nın, "Ferit dayımı kaçırmaya kalkmasaydı, böyle olmazdı" yorumu ortamı bir kez daha gerdi.

Bu gerginlik Suna- Kaya evliliğine de yansıdı. Kaya'dan giderek uzaklaşan Suna; "Bence yol yakınken vazgeçmemiz gerekiyor." sözleriyle evlilikten duyduğu pişmanlığı dile getirdi ve boşanmak için Ferit'in yardımını istedi. 

Yalı Çapkını'nda Ferit'i yıkan karar: Seyran Akın ile ciddi bir yolda olduğunu söyledi - 7

ÖKKEŞ AĞA'NIN GEÇMİŞTEN GELEN KİNİ

Seyran ile Ferit'in yeniden bir araya gelmesini istemeyen Kazım Ağa, Akın ve Ökkeş Ağa'yı yemeğe davet etti. Bu ziyaret esnasında Seyran'ın gerginliğini hisseden Akın; "Gerilme boş yere, şimdilik idare edelim. Aynı gemideyiz, batırmam merak etme. " sözleriyle Seyran'a işbirliği teklifi etti.

Ökkeş Ağa'nın telefon konuşmasına şahit olan Seyran, Orhan'ın cezaevinden çıkamama nedenini öğrendi. Ökkeş Ağa, Seyran'ın sorusu üzerine; "Şahsi meselem ne seni ne de babanı ilgilendirmez." dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit'i yıkan karar: Seyran Akın ile ciddi bir yolda olduğunu söyledi - 8

"SENSİZ BİR HAYAT YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Öğrendiği gerçekle ne yapacağını bilemeyen Seyran, Ferit'in görüşme teklifini kabul etti.

Yaşananlar ardından evliliği için mücadele etmeye karar veren Ferit, Seyran'ın gözlerinin içerisine bakarak; "Olan oldu değiştiremeyiz. Ama biz seninle bir şeyleri değiştirebiliriz ve ben sana rağmen sensiz bir hayat yaşamak istemiyorum." dedi.

Babasına bir söz veren Seyran ise onca olan şeyden sonra tekrar bir araya gelmelerinin çok zor olduğunu dile getirdi. Düşünmek için eve dönen Seyran, Ökkeş Ağa ile karşılaştı ancak duydukları ardından büyük bir ikileme düştü. Orhan'ın kurtuluşu için Akın ile görüşmeyi kabul eden Seyran, Ferit ile konuşmaya karar verdi. 

Yalı Çapkını'nda Ferit'i yıkan karar: Seyran Akın ile ciddi bir yolda olduğunu söyledi - 9

FERİT'İ YIKAN KARAR

Bebeğinin kaybından ve Pelin'in başına gelenlerden Ferit'i sorumlu tutan Serter, hesap sormak için harekete geçti. Seyran ile buluşmaya giden Ferit, Serter ve adamları ile karşılaştı. İkilinin dövüşme sahnesi ardından beklenmedik bir hamle geldi. "Şimdi ben ne yapayım sana" diye bağıran Serter, Ferit'e silah doğrulttu ancak araya Akın girdi.

Final sahnesine ise Seyran'ın aldığı kararı Ferit'e açıklaması damga vurdu. "Ferit ben yeniden deneyemem seninle. İki kere denedik zaten olmadı, istemiyorum da. Sürekli olayın oluyor Ferit, yoruldum artık. Benim bir inancım kalmadı artık. Sen aileni bırakamazsın, ben de bırakamam. Biz sürekli aynı şeyler yaşarken hayat devam ediyor ve ben bu hayatı kaçırmak istemiyorum. Biz Akın'la okul arkadaşı filan değiliz, biz Akın'la ciddi olarak görüşme kararı aldık." dedi. 

Yalı Çapkını'nda Ferit'i yıkan karar: Seyran Akın ile ciddi bir yolda olduğunu söyledi - 10

Beklenmedik bir şekilde biten 59. bölüm ardından sosyal medyadan yorum yağdı. İşte onlardan bazıları:

"Çok şey yaşattı Seyran'a üstüne üstlük o balon mevzusu falan filan. Vurmayın ama Ferit'in de azıcık sürünmesini hayal kırıklığı yaşamasını canı gönülden istiyordum."

"Seyran için de zor anlıyorum çünkü Orhan'ı yakalatıp içeri gönderen kendisi bunun vicdanı var içinde ama Ferit biraz kurcalarsa çözer de."

"Ferit Seyran’a inanmayacak, peşini bırakmayacak."

"Ferit bana bu kez o değişimi canlı olarak gösterecek gibi geliyor."

"O kadar kolay olmamalı
Bu kadar da zor olmamalı"

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