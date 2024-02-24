Yalı Çapkını'nda Ferit'i yıkan karar: Seyran Akın ile ciddi bir yolda olduğunu söyledi
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, 23 Şubat tarihinde 59. bölümüyle Star TV izleyicileriyle buluştu. Yalı Çapkını dizisinin son bölümüne; Pelin'in yaşam mücadelesini kazanması, Ökkeş Ağa'nın Orhan'ı cezaevinden çıkarmak için şartı ve Seyran'ın Akın kararı damga vurdu. İşte Yalı Çapkını 59. bölümde yaşananlar...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 59. bölümünde; Kont Ziya'nın konak ziyareti, Serter'in intikam yemini ve Seyran'ın Akın ile görüşmeye devam etme kararı vermesi dikkat çekti.