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Yalova Belediye başkan adayları kimlerdir? Yalova Belediyesi hangi partide? Yalova Belediye başkanı kimdir?

Yalova Belediyesi hangi partide? Yalova Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Yalova Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Yalova Belediyesini hangi parti kazandı ve Yalova Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Yalova yerel seçim sonuçları..

Yalova Belediye başkan adayları kimlerdir? Yalova Belediyesi hangi partide? Yalova Belediye başkanı kimdir? - 1

YALOVA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Yalova Belediyesini 28.796 alınan oy ve %45.91 oy oranı ile CHP adayı Vefa Salman kazanmıştır. Fakat sonrasında yerine Mustafa Tutuk atanmıştır.

Yalova Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 4
  • CHP 1
  • MHP 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Yalova Belediye başkan adayları kimlerdir? Yalova Belediyesi hangi partide? Yalova Belediye başkanı kimdir? - 2

YALOVA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Yalova Belediyesi Başkanı Mustafa Tutuk Kimdir?


1973 Yılında Yalova'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Yalova’da bitirdi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olduktan sonra ikinci üniversite olarak İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Tutuk, Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlar sahibi ve İşletmecisidir.

3 Dönem AK Parti Yalova Merkez İlçe Başkanlığında çeşitli kademelerde görev aldı. Daha sonra 2 dönem İl Yönetimde Halkla İlişkiler ve Mali İşler Başkanlığı görevini yaptı 2019 Mali İdareler seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis üyesi olarak seçildi .Tutuk Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Yalova Belediye başkan adayları kimlerdir? Yalova Belediyesi hangi partide? Yalova Belediye başkanı kimdir? - 3

YALOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Yalova Belediye başkan adayları kimlerdir? Yalova Belediyesi hangi partide? Yalova Belediye başkanı kimdir? - 4

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