Yalova Belediye başkan adayları kimlerdir? Yalova Belediyesi hangi partide? Yalova Belediye başkanı kimdir?

YALOVA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Yalova Belediyesi Başkanı Mustafa Tutuk Kimdir?





1973 Yılında Yalova'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Yalova’da bitirdi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olduktan sonra ikinci üniversite olarak İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.



Tutuk, Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlar sahibi ve İşletmecisidir.



3 Dönem AK Parti Yalova Merkez İlçe Başkanlığında çeşitli kademelerde görev aldı. Daha sonra 2 dönem İl Yönetimde Halkla İlişkiler ve Mali İşler Başkanlığı görevini yaptı 2019 Mali İdareler seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis üyesi olarak seçildi .Tutuk Evli ve 3 çocuk babasıdır.